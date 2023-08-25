Всього одна звичка допоможе вам старішати повільніше

Якщо ви намагаєтеся якомога довше затримати молодість, зовсім необов'язково для цього витрачати багато грошей на косметичні процедури. Вчені виявили, що старіння залежить від одного фактора, який ви можете змінити.

Виявляється, вік буває не тільки фактичним, але й біологічним, і він визначається не за кількістю років, які ви прожили, а за станом вашого тіла. І цей стан можна легко покращити, якщо ви почнете дихати правильно.

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Як дихання впливає на старіння

Ваше дихання, навіть якщо ви цього не помічаєте, впливає на весь організм та допомагає регулювати цілу низку важливих функцій – зокрема, частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск. А вже ці два фактори впливають на належну механіку тіла та навантаження на нього під час руху.

Глибоке дихання інакше називають диханням животом. Під час нього ви повільно і глибоко вдихаєте через ніс та наповнюєте легені повітрям настільки, щоб ваш живіт розширився. Якщо ви дихатимете таким чином регулярно, це допоможе не тільки знизити рівень кров'яного тиску, але й позбутися зайвого стресу.

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Переваги правильного дихання насправді відомі вже давно, проте чимало людей забувають про них через напружену чи сидячу роботу, і це призводить до того, що більшість людей робить тільки швидкі поверхневі вдихи.



Глибоке дихання збільшує тривалість життя / Фото Pexels​

З часом такий підхід до дихання може послабити силу ваших дихальних м'язів та створити напругу у верхній частині тіла. Це не тільки змінить вашу поставу на гірше, але й підірве загальне здоров'я.

Якщо ви дихаєте поверхнево, спробуйте регулярно займатися спортом та влаштовувати собі короткі сеанси тренувань – це має швидко й ефективно розв'язати проблему.

Зрештою глибоке дихання приводить до того, що довжина вашого життя збільшується, адже ви загально покращуєте його якість. Стримане повільне дихання дозволяє розвинути витривалість до напружених вправ, покращує роботу серця та зменшує стрес – і все це, безперечно, йде на користь вашому організму.