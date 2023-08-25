Всего одна привычка поможет вам стареть медленнее

Если вы пытаетесь подольше задержать молодость, совсем необязательно для этого тратить много денег на косметические процедуры. Ученые обнаружили, что старение зависит от одного фактора, который можно изменить.

Оказывается, возраст бывает не только фактическим, но и биологическим, и он определяется не по количеству проживших лет, а по состоянию вашего тела. И это состояние можно легко улучшить, если вы начнете дышать правильно.

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Как дыхание влияет на старение

Ваше дыхание, даже если вы этого не замечаете, влияет на весь организм и помогает регулировать ряд важных функций – в частности, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А эти два фактора влияют на надлежащую механику тела и нагрузку на него во время движения.

Глубокое дыхание иначе называют дыханием животом. Во время него вы медленно и глубоко вдыхаете через нос и наполняете лёгкие воздухом настолько, чтобы ваш живот расширился. Если вы будете дышать таким образом регулярно, это поможет не только снизить уровень кровяного давления, но и избавиться от лишнего стресса.

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Преимущества правильного дыхания на самом деле известны уже давно, однако многие люди забывают о них из-за напряженной или сидящей работы, и это приводит к тому, что большинство людей делает только быстрые поверхностные вдохи.



Глубокое дыхание увеличивает продолжительность жизни / Фото

Со временем такой подход к дыханию может ослабить силу ваших дыхательных мышц и создать напряжение в верхней части тела. Это не только изменит вашу осанку к худшему, но и подорвет общее здоровье.

Если вы дышите поверхностно, попробуйте регулярно заниматься спортом и устраивать короткие сеансы тренировок – это должно быстро и эффективно решить проблему.

В конце концов, глубокое дыхание приводит к тому, что длина вашей жизни увеличивается, ведь вы обще улучшаете ее качество. Сдержанное медленное дыхание позволяет развить выносливость к напряженным упражнениям, улучшает работу сердца и уменьшает стресс – и все это, безусловно, идет на пользу вашему организму.