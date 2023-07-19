Не такий вже й корисний: ось як гранат може нашкодити вам

Гранат, звісно, дуже смачний фрукт, проте якщо їсти його надто багато, можна зіштовхнутися з неприємними наслідками для здоров'я. А деяким людям він взагалі протипоказаний.

Гранати вважаються надзвичайно корисними, і для лікування та їжі використовують не тільки їхні плоди, але й листя, квіти, шкірку та навіть кору рослини. Втім, у неї вистачає і побічних ефектів.

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Як гранати можуть нашкодити

Найсерйозніший побічний ефект від гранатів – можлива алергія, яка може проявитися у досить невеликої частки населення. Попри те, що це захворювання справді рідкісне, воно може бути небезпечним для життя, тож ставитися до ознак алергії варто вкрай серйозно.

Якщо після вживання фрукта в вас з'явилися набряки в горлі, подразнення, спазми в шлунку, виразки в роті та кропив'янка, негайно зверніться до лікаря. У важких випадках алергії може виникнути задишка та анафілактичний шок. Одне з досліджень показало, що алергічна реакція на гранат може спричинити еритему і свербіж вже протягом 10 хвилин після того, як ви з'їли фрукт.



Гранат може спричинити алергічну реакцію / Фото Pexels

Пам'ятайте і про те, що гранат може взаємодіяти з певними ліками та викликати небажані побічні ефекти. Тож якщо ви вживаєте специфічні медикаменти, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як додавати ці соковиті фрукти до свого раціону.

Зокрема, погано взаємодіє гранат з ліками, що розщеплюються печінкою та ліками проти високого кров'яного тиску.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Отож, цей фрукт знижує артеріальний тиск, і хоч для більшості людей це хороша новина, люди з низьким тиском мають уникати цього фрукта. Також цей його ефект може викликати проблеми під час хірургічних втручань. Тож потрібно припинити вживати гранат за два тижні перед запланованою операцією.

Ще одна категорія людей, яким не варто їсти гранат – вагітні жінки. Досліджень щодо впливу фрукта на плід все ще недостатньо, проте експерименти на тваринах показали, що додавання гранатового соку в раціон може спричинити затримку росту плода та зменшення його голови.

Проте надмірне вживання граната може принести проблеми будь-якій людині. Якщо ви з'їсте його надто багато, можете зіштовхнутися з неприємними розладами травлення. Серед симптомів: нудота, біль у животі та діарея.