План – не переїдати: 5 корисних порад, як не нашкодити здоров'ю в новорічні свята

Попереду нас чекають новорічні свята, а це означає, що на столі буде багато смачних страв, які ми захочемо попробувати. Втім надлишок їжі може негативно вплинути на наше здоров’я, тому важливо правильно підійти до цього питання.

Бути дисциплінованим в харчуванні в період свят – завдання не з простих. Хаотичне споживання салатів, закусок, рулетів, солодощів та алкоголю можуть мати неприємні наслідки.

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Щоб уникнути проблем зі здоров’ям в період новорічних застіль, дієтолог Кім Шапіра поділилася корисними порадами, які скерують вас до розумного споживання.

Складіть план

Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, то просто запишіть собі, що ви можете з’їсти, а чого краще уникнути. Таким чином ви не будете себе картати за зайвий шматок чизкейку чи велику порцію печеної картоплі.

Насолоджуйтеся їжею

У святковий час насолоджуйтеся їжею. Це не лише дозволить вам їсти повільніше, але й дозволить зрозуміти, що ви вже з’їли достатньо. Ви повинні їсти кожні 2-3 години і при цьому залишатися трішки голодними.

Їжте без телефона за столом

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

У святковий час забудьте трохи про соціальні мережі та приділіть час рідним. Коли ви поспіхом вживаєте їжу, це певним чином заважає травленню. Коли ви будете повністю зосереджені на своїй тарілці, тоді їжа буде краще розщеплюватися в організмі.



Приберіть телефони, коли споживаєте їжу / Фото Pexels

Обмежте відволікання

Так, ми знаємо, як ви любите їсти перед переглядом фільму. Зізнаємося, цим грішать майже всі. Однак найкраще сідати за перегляд чогось вже після основного прийому їжі.

Пийте багато води

Дієтолог каже, що вода – це синонім слова здоров’я, тому обов’язково вживайте щодня достатню кількість рідини. Якщо у холодну пору вам важко пити воду, ви можете її вживати теплою. Достатня кількість води в організмі не лише покращить самопочуття, але й збільшить мотивацію до роботи.