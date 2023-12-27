Часто ми пропускаємо сніданок через поспіх. Втім ви повинні запам’ятати, що ранковий прийом їжі є найважливішим. Якщо перед вами стоїть вибір поспати зайвих 20 хвилин чи поснідати – завжди обирайте другий варіант.

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Ще досі є люди, які недооцінюють важливість сніданку. Однак перший прийом їжі може сильно вплинути на наше здоров’я та навіть покращити його.

Сніданок стимулює відтік жовчі

"Порушення відтоку загрожує погіршенням травлення та появою вторинного запалення печінки та жовчних шляхів, порушенням роботи підшлункової, відсутністю регулярного випорожнення, поганим перетравленням їжі та набором ваги. Функціональна активність органів шлунково-кишкового тракту максимальна саме з ранку – відмінно перетравлюються молочні продукти, фрукти у першій половині дня", – йдеться в інстаграм-дописі.

Ви уникнете зайвих перекусів

Якщо у вас на тарілці будуть всі важливі компоненти здорового харчування, то ви відчуватимете ситість впродовж всього ранку. Якщо на роботі вам потрібно багато енергії, то обов’язково включіть сніданок у свій раціон та не пропускайте його.



Не пропускайте ранковий прийом їжі / Фото Pexels

Можна уникнути тяги до шкідливої ​​їжі вранці

Зверніть увагу ще на такий фактор. Якщо ви ситно поснідаєте зранку, то вам не захочеться випити солодке капучино чи з’їсти випічку в першій половині дня.

Покращується працездатність

У тих, хто снідає вранці, покращується пам'ять, когнітивні функції, вони більш уважні і пильні, ніж люди, які пропускають перший прийом їжі.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Сприяє схудненню

"Зранку організм фізіологічно виробляє інсулін, щоб людина отримала поживні речовини, глюкоза надійшла до клітини та енергія пішла. Якщо снідати пізно, то ви просто не наїстеся тим, що збираєтеся з'їсти навіть через 2 години після підйому – захочеться більше простих вуглеводів", – зазначається в пості.

Щоб ви були певні звечора, що зранку ви матимете чим поснідати, купіть заздалегідь необхідні вам продукти – яйця, сир, вівсянку, овочі тощо.