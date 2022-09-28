Весь світ харчується неправильно: сенсаційне дослідження вчених

Полюбляєте заїдати все смаколиками, а ваш раціон далеко не схожий на правильний? Знайте, ви просто підтримуєте світові тенденції, адже з проблемами харчування зіткнулись не лише ви.

Вчені Університету Тафтса вирішили дослідити харчові звички жителів чи не всієї планети. Результати просто вразили: люди продовжують харчуватись неправильно, попри негативний вплив шкідливої їжі на організм.

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Дослідження харчових звичок планети

В унікальному та масштабному дослідженні взяли участь дорослі та діти 185 країн світу. Їхні дані містились більш ніж у 1100 опитуваннях, які вчені ретельно проаналізували. На їхній склали моделі харчування дорослих та дітей у різних країн. Відтак, кожна отримала свій бал якості харчування від 1 до 100.

Дослідники виявили, що у тенденціях харчування планети були певні зрушення у позитивну сторону, проте їхній вплив "вкрала" популярна шкідлива їжа. Загалом позначка з 1990 року по 2018 у позитивному напрямку зрушилась лише на 1,5 бала.

Споживання бобових/горіхів та некрохмалистих овочів з часом збільшувалося, але загальне покращення якості харчування було компенсовано збільшенням споживання нездорової їжі, такої як червоне м'ясо, підсолоджені цукром напої та натрій, – каже провідний автор Вікторія Міллер.



Тенденції харчування у світі не найкращі / Фото Pexels

У результаті, лише 10 країн змогли отримати бал вище 50. До слова, в них проживає менше ніж 1% населення світу. Тобто загальні тенденції харчування навіть на половину не відповідають корисним нормам. Також у списку були країни, бали між якими кардинально відрізнялись: середні значення варіювалися від 30,3 у Латинській Америці та Карибському басейні до 45,7 у Південній Азії.

Цікаво, що у списку країн з найвищими показниками дієти опинились В'єтнам, Іран, Індонезія та Індія, тоді як найнижчі бали отримали Бразилія, Мексика, США та Єгипет. Вчені зазначають, що харчування жінок у середньому здоровіше, ніж у чоловіків. Те саме стосується і різних вікових категорій: люди похилого віку більш ретельно обирають продукти, тож їхній раціон більш збалансований, ніж у молодих людей.