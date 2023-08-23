Ось як можна худнути під час сну: 4 способи

Ви могли й не підозрювати, проте ваше тіло може худнути й уві сні. Втім, для того, щоб досягти бажаного результату, вам варто знати кілька секретів щодо цієї легкої втрати ваги.

Якщо ви думали, що худнути можна тільки під час виснажливих тренувань та постійних обмежень у раціоні, чудова новина для вас: це неправда. Всього кілька незначних змін у звичках щодо сну допоможуть вам скинути зайві кілограми без зайвих зусиль.

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Висипайтеся

Вам може здатися, що порада про те, щоби спати по 8 годин на день банальна, проте вона все ще залишається вкрай ефективною та дієвою. Дослідження показують, що достатній сон вночі допомагає контролювати рівень гормонів голоду та активувати обмін речовин.

Коли ви не отримуєте достатньо відпочинку, ви, як правило, їсте більше, що спричиняє порушення гормонального фону. Це може змінити рівень насичення або ви можете відчувати голод протягом дня, і ви можете жадати певної їжі, яка, швидше за все, містить більше калорій, вуглеводів і жиру,

– поділилася тренерка Надя Мердок.

Окрім того, під час сну ви також спалюєте калорії, і найбільше їх ви втрачаєте саме під час фази глибокого сну.

Потягуйтеся перед сном

Так, навіть така проста розтяжка перед сном може допомогти схуднути. Перш за все, потягування справді впливають на якість сну, а також покращують кровообіг та допомагають відновити м'язи. Так наступного ранку ви почуватиметеся більш енергійними та повними сил.

Розтяжка, навіть така незначна, допомагає активніше спалювати калорії та краще спати вночі. Якщо ж ваші м'язи постійно напружені, це може порушити роботу надниркових залоз та спричинити активацію кортизолу – гормону, що впливає на збільшення ваги.

Уникайте їжі перед сном

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Якщо перед сном ви відчуваєте бажання з'їсти якусь смачну, але нездорову їжу, подумайте про те, що це може дуже негативно вплинути на вашу вагу. Через пізню вечерю ваше травлення не працюватиме як слід, і зрештою ви отримаєте більше калорій, ніж вам потрібно.



Пізня вечеря негативно впливає на вагу / Фото Pexels

Натомість краще повечеряйте раніше, щоб дати своєму тілу достатньо часу на те, щоб перетравити продукти.

Спіть у прохолодній кімнаті

Якщо ви триматимете свою спальню прохолодною, це точно допоможе вам краще засинати та вплине на якість цього сну. Окрім того, коли ви спите за більш низьких температур, ваше тіло розслабляється та краще відновлюється.

Нижчі температури можуть сприяти активації бурого жиру, типу жиру, який спалює калорії, щоб виробляти тепло. Сон у кімнаті з температурою близько 19 градусів за Цельсієм може допомогти вашому тілу спалювати більше калорій під час сну, – розповіла дієтологиня Тріста Бест.

Особливо важливе це правило влітку, коли задуха може погіршити ваш відпочинок та заважати заснути.