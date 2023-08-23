Вот как можно худеть во время сна: 4 способа

Вы могли и не подозревать, однако ваше тело может худеть и во сне. Впрочем, для того чтобы достичь желаемого результата, вам стоит знать несколько секретов относительно этой легкой потери веса.

Если вы думали, что худеть можно только при изнурительных тренировках и постоянных ограничениях в рационе, отличная новость для вас: это неправда. Всего несколько незначительных изменений в привычках сна помогут вам сбросить лишние килограммы без лишних усилий.

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Высыпайтесь

Вам может показаться, что совет о том, чтобы спать по 8 часов в день банальный, однако он все еще остается крайне эффективным и действенным. Исследования показывают, что достаточный сон по ночам помогает контролировать уровень гормонов голода и активировать обмен веществ.

Когда вы не получаете достаточно отдыха, вы, как правило, едите больше, что приводит к нарушению гормонального фона. Это может изменить уровень насыщения или вы можете чувствовать голод в течение дня, и вы можете требовать определенной пищи, которая, скорее всего, содержит больше калорий, углеводов и жира,

– поделилась тренер Надя Мердок.

Кроме того, во время сна вы также сжигаете калории, и больше всего их вы теряете именно во время фазы гибернации.

Потягивайтесь перед сном

Да, даже такая простая растяжка перед сном может помочь похудеть. Прежде всего, потягивание действительно влияет на качество сна, а также улучшает кровообращение и помогает восстановить мышцы. Так на следующее утро вы будете чувствовать себя более энергичными и полными сил.

Растяжка, даже столь незначительная, помогает активнее сжигать калории и лучше спать ночью. Если же ваши мышцы постоянно напряжены, это может нарушить работу надпочечников и повлиять на активацию кортизола – гормона, влияющего на увеличение веса.

Избегайте пищи перед сном

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Если перед сном вы испытываете желание съесть какую-нибудь вкусную, но нездоровую пищу, подумайте о том, что это может оказать негативное влияние на ваш вес. Из-за позднего ужина ваше пищеварение не будет работать как следует, и в конце концов вы получите больше калорий, чем вам нужно.



Поздний ужин отрицательно влияет на вес / Фото Pexels

Зато лучше поужинайте раньше, чтобы дать своему телу достаточно времени, чтобы переварить продукты.

Спите в прохладной комнате

Если вы будете держать свою спальню прохладной, это поможет вам лучше засыпать и повлияет на качество этого сна. Кроме того, когда вы спите при более низких температурах, ваше тело расслабляется и лучше восстанавливается.

Более низкие температуры могут способствовать активации бурого жира, типа жира, сжигающего калории, чтобы производить тепло. Сон в комнате с температурой около 19 градусов по Цельсию может помочь вашему телу сжигать больше калорий во время сна, – рассказала диетолог Триста Бест.

Особенно важно это правило летом, когда удушье может ухудшить ваш отдых и мешать уснуть.