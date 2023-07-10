5 міфів про калорії, у які ви досі вірите

Якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів, певно, ви слідкуєте за калоріями та контролюєте те, що ви їсте. Проте робити це потрібно уважно, адже чимало людей не знають, як саме працюють калорії.

Ймовірно, вам доводилося чути чимало інформації про те, як калорійність тих чи інших продуктів впливає на вашу вагу. Правда, для того, аби худнути, ви маєте спалювати більше калорій, ніж споживаєте, проте ця концепція не така проста, як може здатися.

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Калорії однакові в усіх продуктах

Чимало людей переконані, що "калорії – це калорії", і немає різниці, чи ви з'їсте 50-калорійне яблуко чи батончик. Це не так, і така концепція не охоплює усієї картини. Згідно з науковими визначеннями, калорії справді однакові, адже відповідають кількості тепла, необхідного для підвищення одного кілограма води на градус за Цельсієм.

Проте потрібно зважати й на якість калорій, адже продукти по-різному впливають на стан здоров'я та метаболізм. Одне з досліджень, проведене на мавпах 2007 року, довело, що ті примати, що споживали багато трансжирів, набрали в чотири рази більше ваги за тих мавп, які їх не їли. Весь цей час раціон мавп мав однакову кількість калорій.

Компоненти, з яких складаються калорії, іноді важливіші, ніж самі калорії,

– пояснила дієтологиня Бансарі Ачарія.

Ви спалюєте більшість калорій під час тренувань

Ймовірно, ви думаєте, що найбільше калорій ви спалюєте під час пробіжки, занять у залі чи вдома, проте це теж міф. Насправді нашому організму потрібно чимало калорій тільки для того, щоб підтримувати його основні функції – дихання, кровообіг і травлення.

Отож, найбільше калорій ви спалюєте, коли спите, відпочиваєте чи просто сидите за столом.

Та це не значить, що вам потрібно відмовитися від занять спортом – вони можуть допомогти підтримувати тіло у хорошій формі. Втрачати калорії ви можете навіть під час відпочинку після вправ – тоді ви споживаєте дуже багато кисню, і для цього потрібно чимало калорій.

"Негативна калорійність" продуктів

Існує міф, що деяка їжа має настільки низьку калорійність, що організм витрачає більше енергії на її жування і травлення, ніж у ній її міститься. Це має призводити до дефіциту калорій і, як наслідок, – схуднення.

Проте наукових доказів існування таких продуктів немає. Та це не значить, що треба відмовитися від їжі з "негативною калорійністю". Зазвичай це овочі та фрукти, які точно будуть корисні для вашого організму.



Усі продукти мають калорійність / Фото Pexels ​

За кожні 3500 спалених калорій ви втрачаєте пів кілограма жиру

Це емпіричне правило є занадто узагальненим. Кількість, необхідна людині, щоб втратити 1 фунт жиру, залежить від безлічі факторів, включаючи стать людини, рівень активності, вибір і зміни способу життя та поточний план дієти,

– поділилася Бансарі Ачарія.

Також важливо зважати на те, що ви не можете спалювати саме жир. Перш за все під час схуднення почнуть втрачатися запаси вуглеводів та білка. І тільки після етапу, що може тривати місяцями чи навіть роками, тіло почне втрачати жир.

Не забувайте й про те, що спершу ви будете худнути швидше, а потім, коли ваше тіло потребуватиме менше калорій, темпи втрати ваги значно зменшаться.

Для схуднення потібно рахувати калорії

Останні дослідження показали, що для того, аби скинути кілька кілограмів, зовсім необов'язково вести щоденник харчування чи розглядати кожну етикетку в магазині. Достатньо просто дотримуватися рекомендацій щодо здорового раціону, споживати більше овочів та фруктів і уникати трансжирів, борошна та цукру.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Науковці переконані, що у схудненні важливо перш за все стежити за своїми потребами та не обмежувати себе у харчуванні. Спробуйте той раціон, що підійде вам найкраще.