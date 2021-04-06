Як та коли здавати аналіз крові на гормони: чек-лист від ендокринолога

Одне з основних правил в здачі гормонів – здача аналізів крові повинна відбуватися в правильний час. Крім цього, неймовірно важливо здавати ті гормони, які потрібні, а не ті, які не принесуть ніякої нової інформації.

Деякі аналізи, особливо, якщо ви вирішили здати їх без призначення лікаря, взагалі не вплинуть на подальше лікування або ще більше заплутають. Щоб уникнути такої ситуації – пропонуємо ознайомитися з покроковою інструкцією від експертів.

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Попри те, що в інтернеті, зокрема інстаграмі можна знайти чимало постів з переліком базових чек-апів, Талья Домбровска радить починати цей шлях з консультації у лікаря.

Скаржтеся

Вислухавши ваші скарги, лікар розпитає, огляне та обмацає проблемні ділянки. Це допоможе йому окреслити попередній діагноз, для підтвердження якого і призначаються обстеження.

Це необхідно для того, щоб обмежити кількість аналізів. Якщо їх буде занадто багато, десь, швидше за все, виявиться відхилення. Після цього знадобитися витратити багато грошей, часу і нервів, щоб довести, що це випадковість, а не захворювання. Також існує індивідуальна і лабораторна варіабельність показників. Сюди всі ці підвищення на 2 копійки від "норми".

Правила та підготовка

Для здачі деяких аналізів важливе дотримання правил, інші ж можна здавати хоч посеред дня, після прийомів їжі. Тому важливо відвідати лікаря, який на прийомі й розповість про всі нюанси.

Як цикл впливає на здачу гормонів

Для отримання точних даних, необхідно врахувати день циклу.

Будь-який день циклу: тиреотропний гормон (ТТГ), трийодтиронін (34) і тироксин (Т4), антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО) і антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), пролактин, антимюллерів гормон, тестостерон, глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГСПГ), вітамін D, кальцій, паратгормон, феритин, глюкоза, глікірованний гемоглобін, кортизол, адренокортикотропний гормон, інсуліноподібний фактор росту 1, дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с), андростендіон.

Краще 5 – 7 день циклу: лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулювальний гормон, естрадіол.

Строго 3 – 4 день циклу: 17-он-прогестерон.

Якщо раптом циклу немає, що не рідко зустрічається в клінічній практиці, не чекайте, коли він налагодиться, а здавайте аналізи поза циклом.

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Зауважте, що у переліку немає ДГТ (дигидротестостерону), інсуліну, лептину, тому що більшості з вас не потребують здачі цих аналізів.