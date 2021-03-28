Знаєте що таке гормони? А які функції вони виконують в організмі? Гадаєте, що це просто? В такому разі спробуйте пройти наш тест на знання гормонів та набрати максимальний результат.

Гормони – це речовини, що виділяються в ендокринній залозі чи іншому органі з ендокринною функцією, наприклад, жировій тканині. Вони діють по всьому організму, зокрема визначають ріст та розвиток, обмін речовин, стан статевої системи, водно-сольовий баланс, реакцію на стрес, настрій тощо.

Читайте також Гормони та харчування: 6 звичок, які відтермінують похід до ендокринолога

Людський організм синтезує понад 50 видів гормонів. Утім, їх кількість може відрізнятися в залежності від статі, віку та стану здоров’я. Найвідомішими вважаються серотонін, мелатонін, альдостерон, секретин, інсулін, пептид. Та навіть попри поширеність цих назв не кожен може відповісти, які саме функції виконують ці гормони.

Щоб перевірити себе, пропонуємо пройти цей тест!

Сподобався тест? Поділися з друзями!

А також пройди й інші тести від Корисно 24!

Пройти також Чи зможете ви відрізнити безпечні харчові добавки від шкідливих – тест