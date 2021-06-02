Як контролювати рівень цукру в крові: рекомендації нутриціологині

Цукор (глюкоза) – це простий вуглевод, який використовується нашим тілом як паливо. Але неправильні харчові звички порушують цей процес та призводять до його надмірного накопичення.

Для початку пропонуємо розібратися як цукор потрапляє в організм і яку функцію виконує. Детально про це у своєму інстаграм-аккаунті розповіла тренерка та нутриціолог Олена Мандзюк. Переказуємо основні факти з її допису.

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Організм перетравлює їжу, яку ми споживаємо, на цьому етапі починається процес всмоктування цукру; Частина глюкози потрапляє в кровотік і доставляється до клітин нашого тіла; Інсулін, який виробляється в підшлунковій, допомагає клітинам використовувати глюкозу для енергії; Без інсуліну глюкоза продовжує циркулювати кровотоком, її концентрація поступово збільшується, що не є здоровим фактором в довгостроковій перспективі;

Глюкоза, яка не використалася для потреб організму зараз, буде відкладатися в печінці та м’язах або перетворюватися в жирові відкладення, щоб бути паливом пізніше.

Чому цукор потрібен для організму

Глюкоза необхідна для енергетичних потреб, але коли вона в надлишку – з’являється зайва вага, знижується чутливість до інсуліну, можливе жирове неалкогольне захворювання печінки або діабет 2 типу.

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Кожен наш прийом їжі, особливо кожна порція солоденького, – це додаткове вприскування глюкози в кров і навпаки – дієти, які повністю виключають споживання вуглеводів, позбавляють тіло джерела енергії. Постійно низький рівень цукру (гіпоглікемія) — так само нездорово, як і гіперглікемія.

Чим небезпечні перепади рівня цукру

Вони напряму впливають на наше самопочуття, стан судин та кровопостачання органів, зокрема серце, нирки, очі, а також засвоєння корисних речовин з раціону, що своєю чергою порушує вагу, стан та якість тіла. Крім цього перепади негативно відбиваються на нервах та ясності мислення.

Занизький рівень може викликати затьмарення свідомості, запаморочення, слабкість, тремор, підвищену пітливість.

Зависокий рівень цукру на постійній основі призводить до цілого ряду ускладнень (і зайві кілограми – не найгірший варіант). Сюди входять і хвороби серцево-судинної системи, і пошкодження нервів, і погіршення зору, і поганий кровотік, і захворювання нирок.

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Якщо ви здорова людина — звичайно, ви не будете вимірювати та відстежувати рівень цукру щодня, але тим важливіше працювати "на випереджання", щоб не допускати різких коливань цукру, які можуть призвести до захворювань.

Що робити для профілактики перепадів інсуліну