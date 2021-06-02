Как контролировать уровень сахара в крови: рекомендации нутрициолога

Сахар (глюкоза) – это простой углевод, который используется нашим телом как топливо. Но неправильные пищевые привычки нарушают этот процесс и приводят к его избыточному накоплению.

Для начала предлагаем разобраться как сахар попадает в организм и какую функцию выполняет. Подробно об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказала тренерка и нутрициолог Елена Мандзюк. Пересказываем основные факты из ее поста.

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Организм переваривает пищу, которую мы потребляем, на этом этапе начинается процесс всасывания сахара. Часть глюкозы попадает в кровоток и доставляется к клеткам нашего тела. Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной, помогает клеткам использовать глюкозу для энергии. Без инсулина глюкоза продолжает циркулировать кровотоком, ее концентрация постепенно увеличивается, что не является здоровым фактором в долгосрочной перспективе.

Глюкоза, которая не используется для нужд организма сейчас, будет откладываться в печени и мышцах или превращаться в жировые отложения, чтобы быть топливом позже.

Почему сахар нужен для организма

Глюкоза необходима для энергетических нужд, но когда она в избытке – появляется лишний вес, снижается чувствительность к инсулину, возрастает риск жирового неалкогольного заболевания печени или диабета 2 типа.

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Каждый наш прием пищи, особенно каждая порция сладкого – это дополнительная впрыска глюкозы в кровь и наоборот – диеты, которые полностью исключают потребление углеводов, лишают тело источники энергии. Постоянно низкий уровень сахара (гипогликемия) – так же нездорово, как и гипергликемия.

Чем опасны перепады уровня сахара

Они напрямую влияют на наше самочувствие, состояние сосудов и кровоснабжение органов, в частности сердце, почки, глаза, а также усвоение полезных веществ из рациона, что, в свою очередь, нарушает вес, состояние и качество тела. Кроме этого перепады негативно отражаются на нервах и ясности мышления.

Сниженный уровень может вызвать помрачение сознания, головокружение, слабость, тремор, повышенную потливость.

Слишком высокий уровень сахара на постоянной основе приводит к целому ряду осложнений (и лишние килограммы – не худший вариант). Сюда входят и болезни сердечно-сосудистой системы, и повреждения нервов и ухудшение зрения, и плохой кровоток, и заболевания почек.

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Если вы здоровый человек – конечно, вы не будете измерять и отслеживать уровень сахара в день, но тем важнее работать "на опережение", чтобы не допускать резких колебаний сахара, которые могут привести к заболеваниям.

Что делать для профилактики перепадов инсулина