Як коректно відреагувати на психічний розлад близьких людей

Джерело:Psych Central
Якщо ви читаєте цю статтю, швидше за все, хтось зізнався вам у своєму діагнозі (або ви здогадуєтеся, що невдовзі на вас чекає подібна розмова). Ви можете не знати, як орієнтуватися в цій ситуації та почуватися незручно. Щоб уникнути цього, пропонуємо коректні способи запропонувати свою підтримку.
Те, як ви відреагуєте на діагноз, може зміцнити або розірвати стосунки. Ваша поведінка є маркером, який підкреслює наскільки глибоко можна вам довіряти та чи можливо налагодити з вами подальший емоційний зв'язок, знайти підтримку та бути повністю відвертим. Саме через це початкова реакція повинна бути влучною.
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Що робити, коли близькі зізнаються, що мають психічний розлад / Фото Pexels
Коли хтось ділиться своїм діагнозом, він не запитує, що ви про це думаєте. Люди розповідають про це, тому що хочуть отримати підтримку та повідомити, що вони живуть з розладом. Це може засмутити вас, однак не варто знецінювати боротьбу, яку вони ведуть.
Для початку – продемонструйте це за допомогою мови тіла – кивайте головою, встановіть зоровий контакт, якщо це розмова з близькою людиною – запропонуйте заспокійливі дотики (якщо це не викличе дискомфорту). Уважно слухайте та не перебивайте, щоб людина виговорилася та почувалася при цьому комфортно.
Кожна людина має уявлення про як "вилікувати" депресію і тривогу. Однак це складні процеси на які впливає біологія, генетика та навіть екологія. Люди з розладами потребують підтримки впродовж всього життя.
Наскільки б спокусливою не здавалася порада використати ефірні олії, зайнятися спортом чи помедитувати, – зараз не найкращий час розповідати комусь, як доглядати за собою. Швидше за все людина, яка давно живе з цим станом, давно перепробувала запропоновані методи та знає, що найкраще справляється з її симптомами.
Ви не будете знати, що потрібно вашим близьким, поки ви не запитаєте. Навіть якщо людина не знає, що їй потрібно конкретно в цей момент, ви можете конкретизувати пропозицію. Наприклад:
Що робити, коли близькі зізнаються, що мають психічний розлад / Фото Pexels
Ви можете відчути провину, що не помітили цього стану раніше, або страх перед невідомістю, або сум, що вам не зізналися раніше. Головне розуміти, що всі ці емоції – справедливі.
Коли хтось наважується поділитися історією своєї боротьби, у вас з'являється можливість виразити свої справжні почуття та поговорити щиро. З усім тим, слід подумати, коли доречно поділитися своїми думками та переживаннями. Можливо, спершу доведеться осмислити, що ви відчуваєте.
Якщо у вас були схожі проблеми з психічним здоров’ям, ви можете поділитися власним досвідом. Це допоможе близьким відчути, що вони не самотні. Обмін інформацією може стати чудовим способом підвищити довіру в ваших стосунках.
Якщо ви вирішите поділитися своїм досвідом, переконайтеся, що він є актуальним та доречним. Психічна хвороба – це не те саме, що поганий день чи невдалий тиждень. Психічні хвороби – це хронічні стани, які сильно впливають на повсякденне життя людини протягом тривалого проміжку часу.
Вас може здатися, що питання про симптоми та досвід – це хороше рішення, однак, якщо ви починаєте тиснути, коли оповідач відходить від теми – це може негативно вплинути на вашу комунікацію. Крім того, людині може здатися, що ви її перевіряєте та не довіряєте її словам.
Звичайно, існують винятки. Якщо ви підозрюєте, що близькі можуть завдати собі шкоди – найкраще проговорити питання безпеки.