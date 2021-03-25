В період міжсезоння ви можете зіткнутися з постійною слабкістю, втомою та затяжним пригніченням. Інколи виною є перевтома організму після тривалої зими. Однак, якщо жоден аналіз не виявив дефіцитів і всі показники в нормі – є сенс звернутися до психотерапевта.

Депресія – річ підступна. Про неї часто говорять, втім, виявити у себе цей стан не так просто. При цьому, згідно зі статистикою, поширеність депресії серед молодих людей становить від 15 – 40%, далі хвороба може проявитися після 40 років. Тому варто бути уважними до свого самопочуття.

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Фактори розвитку цієї хвороби можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішні чинники пов'язані з дефіцитом в організмі основних нейромедіаторів – серотоніну, норадреналіну і дофаміну. Крім того, підвищує ризик розвитку депресивних станів і сезонність клімату: восени, коли сонячного світла на вулиці різко стає менше, люди починають відчувати брак вітаміну D і тепла, через що тимчасово псується настрій і виникає слабкість і апатія. Ця форма депресії називається сезонною.

Відрізнити депресію від періоду поганого настрою або розрізнити тяжкість цього захворювання самому буває складно. Але існує кілька ознак, які допоможуть зрозуміти, чи варто вам звернутися психотерапевта.

Тривале пригнічення настрою



У вас не буває хорошого настрою / Фото Pexels

Якщо ви відчуваєте, що ваш настрій не покращується протягом двох і більше тижнів – це має стати тривожним дзвіночком. У кожного з нас бувають різні ситуації, але з часом емоції від них поступово згладжуються. Однак, якщо ви постійно відчуваєте себе пригніченим незалежно від подій в житті – це вже симптом.

Нездатність отримувати задоволення

Цей стан ще називають ангедонією – це повна відсутність задоволення від діяльності, яка зазвичай буває для людей приємною: фізичних вправ, хобі, співу, сексу або соціальних взаємодій.

Слабкість



Ви відчуваєте постійну слабкість / Фото Pexels

Занепад сил можна пояснити різними причинами – стресом на роботі, конфліктами в сім'ї чи фізичною втомою. Але ці фактори викликають короткочасну втрату сил, після чого ви продовжуєте насолоджуватися життям. Під час депресії стан слабкості переслідує вас впродовж тривалого періоду.

Життя на автопілоті

Якщо раніше ви знали, що приготуєте на сніданок, що одягнете та де проведете вихідні, то під час депресії ви просто рухаєтеся на автопілоті, не можете приймати рішення та перекладаєте відповідальність на інших.

Проблеми з апетитом



У вас порушений апетит / Фото Pexels

Людина з депресією може відчутно набрати вагу або сильно схуднути. Зазвичай розлади харчової поведінки – це додаткове захворювання, яке діагностується на пізніх етапах депресії.