Як куріння впливає на зовнішність: експеримент за участю близнюків

Науковці порівняли фото близнюків: один з них курець зі стажем, інший – не палить. Результати виявили, що люди з великим стажем курінням виглядають гірше за братів та сестер з ідентичною генетикою.

Дослідження, проведене науковцями кафедри пластичної хірургії в Case Western Reserve University, виявило, що люди, які курять понад 5 років, у 57% випадків виглядають старшими за своїх ровесників. У них спостерігаються характерні деформації обличчя, зокрема зміна контуру губ та мішки під очима.

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Нікотин пошкоджує колаген та еластичність шкіри. Через це шкіра у курців провисає швидше, відповідно на кілька років раніше виникають вікові зморшки. На фото нижче можна побачити фото двох сестер-близнючок: жінка зліва курить на 17 років довше, ніж її сестра справа.



Зверніть увагу на мішки під очима та зморшки по контуру губ / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Коли ви курите, капіляри в епідермісі звужуються. Слабшає кровоносна система, відповідно до шкіри не потрапляє достатньої кількості кисню та поживних речовин.



Справа – курець. Зверніть увагу на кисетні зморшки / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Куріння виводить з організму поживні речовини, зокрема знижує вміст вітаміну С, який необхідний для здорового кольору шкіри. Через це обличчя курців часто відрізняється тьмяністю та хворобливістю.



Обидва близнюки палять, проте брат справа робить це на 14 років довше / Фото Plastic and Reconstructive Surgery

Сигаретний дим змушує частіше жмуритися, а сам процес куріння впливає на шкіру губ, де у затятих курців передчасно утворюються мімічні зморшки.



Жінка справа курить впродовж 29 років / Фото Plastic and Reconstructive Surgery