Як сильно може змінитися організм на тій чи іншій дієті? Відповісти на це питання вирішили брати Х'юго і Росс Тернер з Великобританії. Експеримент виявився унікальним, адже це не просто випадкові пересічні, а близнюки з однаковою генетикою, зовнішністю, звичками та способом життя.

Близнюки Тернер – це популярні блогери та мандрівники, які вирішили перевірити, як саме змінюється людське тіло, якщо повністю відмовитися від вживання м'ясних продуктів, повідомляє Championat. Щоб запротоколювати хід експерименту, хлопці попросили про допомогу вчених з Королівського коледжу Лондона.

Найцікавіше, що Х'юго і Росс практично однакові: вони мало чим відрізняються зовні та генетично, мають однакові захоплення та витримують ідентичні спортивні навантаження. Через це спостерігати за результатом ще цікавіше!

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До експерименту кожен з братів важив приблизно 84 кілограми, при цьому – показник жирової маси становив 13%. Хлопці були в однаковій формі та не відрізнилися статурою чи ростом.

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Веган і м'ясоїд

За правилами експерименту один з братів повинен був повністю змінити звичний раціон, замінивши його на веганський, тобто відмовитися від м'яса, риби, морепродуктів, молока, яєць. Водночас інший продовжував вживати їжу, яка включала велику кількість м'яса. Важливо, що кількість отриманих калорій в день повинна бути однаковою.

Протягом 12 тижнів Х'юго і Росс займалися абсолютно ідентичними фізичними вправами в тренажерному залі та проводили там однакову кількість часу. В деякі тижні хлопці проводили по 6 тренувань, в інші – 5. Навантаження були направлені на розвиток витривалості.

За станом здоров'я братів уважно слідкували вчені.

Х'юго та веганство

Близнюки кинули жереб. Веганом став Х'юго.

На початку експерименту хлопець різко схуд, але згодом вага стабілізувалася і він відновив практично всі параметри, з яких починав дієту. В результаті Х'юго став важити 82,1 кілограма, а жировий прошарок зменшилася з 13 до 12%

У Х'юго сильно змінився мікробіом кишківника (середовище, в якому живуть мікроорганізми), знизився ризик ожиріння і цукрового діабету, впав рівень холестерину в крові. При цьому, як зазначили вчені, у хлопця підвищилася ймовірність утворення виразок в шлунково-кишковому тракті.

Росс та м'ясоїдство

Їжа Росса була звичною. Організму не довелося перебудовуватися, тому і результати виявилися очікуваними. Він підкачався, набрав масу до 86 кілограмів, і в його організмі стало 15% жиру. Причому збільшення загальної ваги відбулося завдяки м'язовій тканині.

Ніякої зміни мікробіому кишечника у Росса не було, так сам не змінився рівень холестерину.

Що виявилося ефективнішим

Хоча і зовні, і внутрішньо брати стали різними, питання, заради якого запускали експеримент, залишилося без відповіді. Плюси та мінуси є в кожному зі запропонованих раціонів, проте вчені стверджують, що чим він різноманітніший – тим краще.

Все залежить від потреб людини, яка переходить на нове харчування. Якщо ви бажаєте наростити м'язову масу, вам не підійде веганство, але воно виявиться хорошим способом профілактики ожиріння.

Після закінчення експерименту брати повернулися до звичного для себе меню, домовившись з вченими, що досвід потрібно повторити, розтягнувши його на рік. Це дозволить організму адаптуватися до змін в харчуванні та зробити точні висновки.

Тож чекаємо на продовження, щоб дізнатися, які ще може спровокувати перехід на новий раціон.