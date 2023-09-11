Ось як легко втратити вагу після 30 років: прості поради

Якщо ви протягом тривалого часу намагаєтеся схуднути, проте вам не вдається досягти бажаного результату, це може означати, що вам час змінити підхід до втрати ваги. Деякі поради від експертів можуть вам допомогти.

Після того, як ви досягаєте 30 років, схуднення починає здаватися все більш складним завданням. Це відбувається тому, що деякі прийоми, які працювали для вас у 20, вже не є ефективними через зміни у метаболізмі.

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Вживайте більше білка

Ви можете думати, що додавання яйця чи квасолі до вашого обіду дає вам достатню кількість білка, проте це не так. З віком тілу потрібно все більше цієї речовини, щоб підтримувати силу м'язів. А що більше у вас м'язів, то більше калорій споживає тіло під час відпочинку.

Вибір і вживання високоякісної білкової їжі та включення її в кожну їжу та перекус — це один із простих способів схуднути, – поділилася Роксана Ехсані, спортивна дієтологиня.

Звісно, зважайте на те, що організм кожної людини індивідуальний, тож не завадить поспілкуватися з вашим лікарем перед серйозною зміною раціону, проте Ехсані радить вживати 20 – 30 грамів білка під час кожного прийому їжі.



Білок дуже корисний для схуднення / Фото Pexels

Вживайте клітковину

Саме овочі та фрукти можуть стати вашим ключем до успішного та швидкого схуднення.

Їжа, багата клітковиною, як-от фрукти та овочі, як правило, менш калорійна. Наприклад, одна чашка рису або макаронних виробів містить близько 200 калорій, а одна чашка овочів — приблизно від 30 до 60 калорій. Крім того, продукти з високим вмістом клітковини, особливо розчинної клітковини, повільно просуваються через травний тракт, зберігаючи вас ситими довше, – розповіла дієтологиня Лейні Юнкін.

Чимало клітковини ви можете отримати й з таких продуктів, як ячмінь та вівсянка, а також брюссельської капусти та абрикосів.

Спробуйте споживати від восьми до десяти грамів клітковини під час кожного прийому їжі, і ви дуже швидко помітите результат.

Готуйте їжу вдома

Це може здатися досить дивною порадою для схуднення, та вона залишається вкрай ефективною. Коли ви готуєте ваші страви самостійно, ви точно знаєте, що і у якій кількості ви туди кладете.

Для того, щоб зробити це простішим, відмовтеся від складних страв, що вимагають багато часу та різноманітних продуктів, а натомість зосередьтесь на 5 – 8 стравах, які ви зможете готувати по черзі.