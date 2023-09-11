Вот как легко потерять вес после 30 лет: простые советы

Если вы в течение длительного времени пытаетесь похудеть, однако вам не удается достичь желаемого результата, это может означать, что вам пора изменить подход к потере веса. Некоторые советы от экспертов могут помочь вам.

После того, как вы достигаете 30 лет, похудение начинает казаться все более сложной задачей. Это происходит потому, что некоторые приемы, которые работали для вас в 20, уже не эффективны из-за изменений в метаболизме.

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Употребляйте больше белка

Вы можете полагать, что добавление яйца или фасоли к вашему обеду дает вам достаточное количество белка, однако это не так. С возрастом тела нужно все больше этого вещества, чтобы поддерживать силу мышц. А чем больше у вас мышц, тем больше калорий потребляет тело во время отдыха.

Выбор и употребление высококачественной белковой пищи и включение ее в каждую пищу и перекус – это один из простых способов похудеть, – поделилась Роксана Эхсани, спортивный диетолог.

Конечно, учитывайте, что организм каждого человека индивидуален, поэтому не помешает пообщаться с вашим врачом перед серьезным изменением рациона, однако Эхсани советует употреблять 20 – 30 граммов белка во время каждого приема пищи.



Белок очень полезен для похудения.

Употребляйте клетчатку

Именно овощи и фрукты могут стать вашим ключом к успешному и быстрому похудению.

Пища, богатая клетчаткой, например фрукты и овощи, как правило, менее калорийна. Например, одна чашка риса или макаронных изделий содержит около 200 калорий, а одна чашка овощей – примерно от 30 до 60 калорий. Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой клетчатки, медленно продвигаются через пищеварительный тракт, сохраняя вас сытыми дольше, – рассказала диетолог Лейни Юнкин.

Немало клетчатки можно получить и из таких продуктов, как ячмень и овсянка, а также брюссельской капусты и абрикосов.

Попытайтесь потреблять от восьми до десяти граммов клетчатки во время каждого приема пищи, и вы очень быстро заметите результат.

Готовьте еду дома

Это может показаться довольно странным советом для похудения, но он остается крайне эффективным. Когда вы готовите блюда самостоятельно, вы точно знаете, что и в каком количестве вы туда кладете.

Чтобы сделать это проще, откажитесь от сложных блюд, требующих много времени и разнообразных продуктов, а сосредоточьтесь на 5 – 8 блюдах, которые вы сможете готовить по очереди.