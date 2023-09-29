Не викидайте цибулеве лушпиння: ось 4 способи його використати

Якщо після приготування чергової страви у вас на кухні залишилося лушпиння від цибулі, подумайте над тим, щоб не викидати його відразу, а натомість переробити його та використати повторно.

Ви будете здивовані, у скільки різних способів можна використати лушпиння від цибулі. Шкірка не менш корисна, ніж сам коренеплід, і може згодитися як у кулінарії, так і в домашньому господарстві. Порадами з використання лушпиння поділилася експертка з кулінарії Лінсдей Парріл.

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Природний барвник

Ви могли й не здогадуватися про те, що лушпиння цибулі та часнику можна використовувати як природний барвник. Для цього шкірку від плодів потрібно прокип'ятити у воді, і тоді утвориться розчин, який зможе фарбувати речі у приємний золотисто-коричневий відтінок.

Так ви можете фарбувати різноманітні тканини, зокрема вовну, льон та шовк. Також це допомагає усунути сивину та надати волоссю природного блиску та пружності.

Знімає свербіж

Окрім різноманітних переваг для здоров'я, лушпиння цибулі має протигрибкові властивості, тож якщо у вас свербить шкіра, залишки від коренеплоду можуть стати у пригоді.

Для того, щоб використати їх, нанесіть воду, настояну на цибулі на уражену ділянку, і ви точно відчуєте миттєве полегшення.



Лушпиння цибулі може допомогти від укусів / Фото Pexels​

Використайте як добриво

Всі поживні речовини, які є у цибулі, корисні не тільки для організму – вони можуть також покращити і стан ґрунту у вашому саду. Тож замість того, щоб викидати шкірки у смітник, компостуйте їх та кладіть назад у землю. Там лушпиння розкладеться, а вивільнені корисні речовини допоможуть вашій городині краще рости.

Додайте до своїх страв

Так, ідея додавання лушпиння цибулі до їжі спершу може здатися дивною, проте шкірка цього продукту і справді може передати страві чимало поживних речовин.

Окрім того, коли ви зберігаєте шкірку, ви можете надати своїй їжі більш виражений аромат та смак. Так ви також захистите більш тендітну цибулину всередині від надмірного обсмаження, і це зробить її більш ніжним інгредієнтом вашої страви.