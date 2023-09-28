У вашому домі може бути досить багато джерел пилу, про які ви взагалі не думаєте. І якщо у вас розвивається алергія, чи ви відчуваєте, що ваша оселя стала бруднішою, ніж зазвичай, це означає, що настав час провести серйозне прибирання та позбутися пилу. Як це зробити, розповіла докторка медичних наук Соня Каджигал.

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Звідки у домі пил

Скоріш за все, основною причиною накопичення великої кількості пилу у вашому домі є погане провітрювання. Якщо до цього додається ще й нечасте прибирання, це може призвести до того, що у вашій квартирі комфортно оселяться не тільки пил, але й пилові кліщі.

Пилові кліщі живуть у матрацах, подушках і оббивці. Отже, якщо у вас немає антиалергенних чохлів для матраців і подушок, ви можете розглянути можливість придбати їх, оскільки вони можуть запобігти поселенню нових пилових кліщів у цих місцях і дратувати людей, які страждають на алергію та астму,

– поділилася докторка Каджигал.

Ще один ймовірний винуватець накопичення пилу – ваші штори. Ймовірно, вам варто частіше здавати свої штори в хімчистку чи подумати над тим, щоб замінити їх на жалюзі. Ще одне місце, де може ховатися чимало пилюки – ваші килими. І, звісно, ви не можете прибрати їх з квартири, проте чистити їх потрібно регулярно та ретельно.



Пил може ховатися в килимах / Фото Pexels

Ну і, звісно, не можна забувати про ваших домашніх улюбленців. Для того, щоб зменшити кількість пилу від них, ви можете обмежити їх доступ до найбільш брудних частин вашого помешкання та подумати над тим, щоб частіше купати своїх котів та собак.

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Як часто потрібно витирати пил

Перше, що ви маєте пам'ятати: видалення пилу – це не тільки протирання його з твердих поверхонь, це стосується також прибирання пилососом та вчасне прання постільної білизни.

В ідеалі це варто робити хоча би раз на тиждень, але якщо ви маєте алергію чи чутливі до пилу, вам доведеться прибирати навіть частіше.