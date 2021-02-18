Як на наше обличчя впливає стрес, гіподинамія та робота за комп'ютером

Найбільше на наш зовнішній вигляд впливають не дорогі б'юті-процедури, а спосіб життя: харчування, фізична активність, кількість сну, наявність стресів. А значить налагодження способу життя допомагає забезпечити красу та здоров'я шкіри.

Обличчя – це своєрідна "візитна картка" людини, яка допомагає сформувати перше враження та налагодити невербальну комунікацію. Це перше, що впадає в очі та запам'ятовується. І головне – саме воно може видати всі таємниці вашого способу життя.

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Людям до 30 років необов'язково виконувати якісь складні процедури, щоб їх обличчя виглядало здоровим. Достатньо налагодити режим дня, висипатися та додати мінімальні фізичні навантаження. Але з часом цього стає недостатньо: м'язи обличчя слабшають, частина з них втрачає тонус, а частина – переходить в режим постійного гіпертонусу. Це й призводить до змін на обличчі. Спочатку це просто складки біля губ, між бровами та на чолі, згодом вони переростають в глибокі зморшки.

Щоб не форсувати процес прояву зморшок, косметологи радять уникати недосипу чи пересипу, роботи без вихідних та пасивного відпочинку без активностей чи прогулянки на свіжому повітрі. Такий спосіб життя одразу впливає на зовнішній вигляд, змінюючи колір шкіри, провокуючи сухість губ та мішки під очима.

Стрес

Серед видів стресу розрізняють харчовий, температурний, фізичний, психологічний. Стресове навантаження може зробити нас сильнішими і стійкішими до навколишнього середовища, але тільки в тому разі, якщо воно помірне. Напротивагу йому, хронічна втома та стрес – той стан, який впливає на обличчя. Подібні порушення призводять до гіпертонусу різних м'язів тіла, в тому числі й обличчя.

В результаті, людина, яка знаходить в хронічному стресі відрізняється сумним виразом обличчя, глибокими носо-губними складками, зморшками на лобі та між бровами.

Гаджети

Тривала робота за комп'ютером порушує поставу та викривлює шию. Працюючи, люди рефлекторно сутуляться, що призводить до гіпертонусу потиличних м'язів та порушення роботи м'язів, які й стабілізують шийний відділ хребта. Окрім цього при такому положенні шиї порушується кровопостачання до голови, мозку та обличчя.

Далі за планом – зниження працездатності, раннє старіння, остеохондроз шийного відділу хребта.

Окрім цього гаджети ослаблюють окорухові м'язи. Людина, яка постійно сидить за монітором починає жмуритися, що призводить до зморшок навколо очей. Кон'юнктива червоніє через застій в судинах. А через пригнічення слізних залоз, очі стають червоними та сухими.

Гіподинамія

Брак руху в скелетних м'язах тіла, суглобах і низьке фізичне навантаження уповільнюють метаболізм. Це, своєю чергою, призводить до збільшення жирової маси, яка провокує друге підборіддя, відкладення жиру на щоках та візуально сплюснуті очі.

Як компенсувати вплив цих факторів

Зробіть фото свого обличчя Об'єктивно оцініть свій зовнішній вигляд Зверніть увагу на колір шкіри, стан очей, зморшки та наявність / відсутність інших дефектів Далі проаналізуйте свій графік роботи Якщо ви недосипаєте, вживаєте шкідливу їжу та зовсім не передбачаєте часу для догляду за собою – змініть це.

Які звички виробити

Фітнес

Тренуючись в фітнес-клубі, ви зміцните м'язи шиї, позбудетеся від гіпертонусу скелетних м'язів. Це поліпшить кровопостачання голови.

Гімнастика для обличчя

Заняття потрібні для відновлення нормального тонусу спазмованих м'язів та покращення їх тонусу.

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Займайтеся гімнасткою для обличчя принаймні 3 – 4 рази на тиждень до досягнення результату.