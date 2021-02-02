Розповідаємо, що таке нікотинамід та чому його вважають універсальним засобом, який підходить для будь-якого віку і типу шкіри.

Джерело: Beauty Back Stage

Ми звикли зі скептицизмом ставитися до "універсальних б'юті-засобів" та того, що один чудо-компонент здатний розв'язати наші проблем, пов'язані із волоссям або шкірою. Втім, стрімка популярність нікотинаміду та захоплені відгуки жінок, які вже випробували цей компонент, змушують переглянути своє ставлення до популярних засобів на його основі.

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Сьогодні ми розберемося, що таке нікотинамід та чому він ефективний для будь-якого віку та типу шкіри.

Що таке нікотинамід



Вітамін В3 для шкіри / Фото Unsplash

Нікотинамід або ніацинамід – це форма вітаміну В3, яка неймовірно важлива для здоров'я шкіри. Його дефіцит в організмі викликає сухість, свербіж, підвищення чутливості до сонця та лущення шкіри.

Бренди, які називають цей компонент "інновацією", лукавлять. Це добре знайомий всім вітамін B3, представлений у водорозчинній формі, яка легше проникає в клітини епідермісу.

Дія компоненту

Жоден виробник косметики не використовував би нікотинамід, якби він не приносив величезну користь для шкіри обличчя і тіла. Він здатний розв'язувати проблему регенерації шкіри та боротися з порушеннями відновлювальних процесів.

Всі знають, що після 25 років у людей знижується вироблення колагену та еластину: шкіра починає втрачати пружність, на тілі з'являються зморшки, овал обличчя починає розмиватися, а неправильний спосіб життя виливається набряклістю та сірістю ділянок під очима. Це все доповнюється специфікою проблемної та жирної шкіри. Постакне і прищі ще важче піддаються лікуванню і жінкам доводиться все ретельніше підбирати не агресивні та доступні доглядові та лікарські засоби для шкіри.



Нікотинамід в косметології / Фото Unsplash

Своєю чергою, зовнішнє застосування вітаміну В3 "перезапускає" процес оновлення клітин епідермісу: вирівнює колір шкіри, прискорює загоєння акне і знижує реактивність, через яку ваше обличчя червоніє після глиняних масок і кислотного пілінгу. Як це працює?

Дія нікотинаміду направлена на збільшення кількості церамідів в епідермісі. Саме вони відповідають за бар'єрну функцію шкіри та підвищують здатність організму протистояти перепадам температури та зневодненню.

Нікотинамід сприяє утриманню вологи в клітинах шкіри, що допомагає уникнути ранньої появи зморшок. Він стимулює мікроциркуляцію, підвищує еластичність і щільність шкіри.

Яким засобам на його основі можна довіряти

Вітамін В3 популяризувався через ажіотаж навколо продукції з Південної Кореї. Найчастіше його можна знайти в сироватках, які працюють за принципом ампульних засобів для обличчя. Це оптимальна форма застосування, яка підійде і тим, хто страждає від сухості, і тим, хто не знає, як перемогти підвищену активність сальних залоз.

Якщо ви хочете позбутися від акне, достатньо сироватки в якій міститься 2–3% вітаміну В3 в складі. Для боротьби зі зморшками потрібно 5% активного компонента.