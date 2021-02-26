Як навчитися правильно реагувати на критику: рекомендації психолога

У світі немає людини, яка бодай би раз не була розкритикованою. Такі закиди можуть мати негативні наслідки такі як злість чи заниження самооцінки. Однак психологи стверджують, що критика також може бути позитивною.

Щоб це збагнути, насамперед потрібно навчитися правильно реагувати на критику. Психологиня Мар’яна Франко дає кілька порад, які допоможуть вам уникнути неприємних наслідків і щоразу ставати кращим.

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Змініть своє ставлення до критики

На думку психологині, критика насправді завжди є позитивною, адже це такий собі зворотній зв’язок від контакту з іншою людиною. А от сама інформація, яку ви отримуєте, може бути як позитивною, так і негативною. Все залежить від нашого ставлення до неї.

Якщо друг вказує вам, що те, що ви робите, може призвести до зайвих проблем у вашому житті, то така критика є конструктивна. Тобто інформація є корисною для вас і якщо ви дослухаєтеся до зауваження свого друга, то зможете уникнути неприємних наслідків,

– пояснює психологиня.

І навіть якщо ваш співрозмовник не допомагає вам, а навпаки, безпідставно засуджує, то від цього ви також можете мати зиск. Така ситуація показує, з ким насправді ви маєте справу. Ймовірно, ваш критик є людиною, схильною звинувачувати інших у своєму ж незадоволенні. З огляду на це ви можете вирішити, чи варто надалі вам з ним спілкуватися.



Якщо вас безпідставно засуджують, подумайте, чи варто спілкуватися з цією людиною / Фото Getty Images

Не поспішайте реагувати на критику

Реальність така, що переважна більшість людей не любить критики. І це нормально, адже вона порушує наше уявлення про себе і таким чином знижує самооцінку. Тому ми почуваємося дискомфортно, коли нас критикують, і намагаємося будь-якими способами уникати її.

Психологиня радить не поспішати втікати від критики, особливо коли емоції беруть гору і хочеться негайно все заперечити. Слід пам'ятати, що ви завжди встигнете спростувати нічим не підтверджені слова.

Не поспішайте реагувати на критику, візьміть тайм-аут / Фото Getty Images

Якщо ви спантеличені зауваженням, спершу візьміть тайм-аут. Для цього скажіть своєму співрозмовнику, що ви почули його думку і перш ніж що-небудь коментувати, ви волієте обдумати її. Будьте впевненими, якщо ви трошки почекаєте, ваші емоції обов’язково внормуються і тоді ви зможете адекватно відреагувати на закиди у свій бік.

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Пропустіть критику через фільтри

Фільтр користі : чи ця критика несе у собі якусь користь для мене?

: чи ця критика несе у собі якусь користь для мене? Фільтр турботи : чи таким чином критик дбає про мої інтереси?

: чи таким чином критик дбає про мої інтереси? Фільтр важливості: чи ця критика зараз є важливою та актуальною для мене?

Якщо хоча б на одне питання ви дали позитивну відповідь, то скоріш за все зауваження є конструктивним і воно може допомогти вам змінитися на краще. Якщо ж на всі 3 питання ви дали відповідь "ні", можете сміливо ігнорувати таку критику, адже вона є деструктивною і лише зіпсує вам настрій.