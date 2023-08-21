Прокидатися рано легко: ось як це зробити

Якщо ви кожного ранку не можете примусити себе встати з ліжка, це може означати, що настав час змінювати деякі звички. Адже ранній підйом може не тільки підвищити вашу продуктивність, але й покращити здоров'я.

Підйом не в останню хвилину може принести вашому організму цілу низку переваг. Ви матимете більше часу на себе, зможете збиратися і прокидатися поступово, а це точно позитивно вплине на ваше ментальне здоров'я та знизить рівень стресу.

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Як почати прокидатися рано

Якщо ви мрієте про те, щоб рано прокидатися, ви можете скористатися схемою винагороди мозку. Якщо ви поєднаєте ціль з бажаною винагородою, ви зможете легко досягти потрібного результату.

Повторення цієї винагороди змусить вас почуватися добре, коли ви рано прокидаєтеся. Та, на щастя, ефект не тимчасовий. Що частіше ви будете прокидатися рано, то простішими і природнішими стануть прокидання рано вранці.



Для того, щоб прокидатися рано, потрібна винагорода / Фото Pexels

Коли ви обираєте нагороду, що найкраще підійде, варто звернути увагу на три речі. Перша – зручність. Оберіть таку нагороду, що буде досить близькою і невеликою. Наприклад, відпустка, у яку ви поїдете наступного року, буде не надто доброю винагородою, адже вона велика та стає менш привабливою.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Краще оберіть таку винагороду, що можете отримати протягом кількох наступних годин чи днів.

Наступний фактор – доступна ціна. Мета полягає в тому, щоб ви могли підтримувати цю звичку прокидатися рано щодня, а для цього ви повинні мати гроші на цю винагороду.

Позитивний ефект. Якщо у довгостроковій перспективі винагорода, яку ви обрали для себе, може вам нашкодити, краще відмовитися від неї.