Як "найздоровіша" дієта допомогла жінці скинути 47 кілограмів: фото до і після

Це історія 26-річної вчительки малювання, яка боролася з зайвою вагою все своє життя. За останні 4 роки їй вдалося скинути 47 кіло, позбутися шкіри, яка обвисла та полюбити спорт. Як їй це вдалося? Розповідаємо далі!

Героїня сьогоднішньої історії – Пейдж Гандара-Вальдерас, яка все своє життя страждала від повноти. Вона згадує, як вперше зважився в 5 класі й вже тоді ваги показали 92 кілограми. Ще з того часу вона була більшою та найвищою серед своїх однолітків.

Читайте також Відмовилася від алкоголю та вела щоденник: тренерка поділилася власним методом схуднення

Через надмірну вагу, дівчина не могла підібрати одяг, тож шила його самостійно, не могла кататися на американських гірках та з важкістю поміщалася в кріслі літака. Проблеми з вагою відбилися на сні та циклі.

Коли їй було 13, лікарі поставили діагноз предіабет. Під час кожного огляду Пейдж нагадували, що вона входить в категорію пацієнтів з ожирінням і їй життєво необхідно схуднути. В один момент дівчина просто змирилася з обставинами:

Я зрозуміла, що це і є моє життя. Факт, що мене, як моїх маму і тата, чекає ожиріння та цукровий діабет здавався мені неминучим.

Найвища зареєстрована вага Пейдж становила 140 кілограмів, тоді дівчині було 22 роки. Вона закінчила коледж, отримала роботу викладачем та починала доросле життя.

Приблизно в той же час вона вперше відвідала Каліфорнію, але замість позитивних емоцій від поїздки в її пам'ять врізалося те, як вона насилу могла встати з лавки та пройти кілька метрів.

Повернувшися додому, Пейдж дізналася, що її батько потрапив в лікарню з ускладненням діабету. Він переніс не одну операцію та пролежав в медзакладі міста кілька тижнів. Після цього йому довелося відправитися в будинок пристарілих, де йому могли забезпечити повноцінну реабілітацію. Пейдж згадує, як одного разу він сказав, що не хоче, щоб вона так само закінчила своє життя.

Батько Пейдж помер у 2020 році. Це було важко, але він став мотивацією дівчини та частиною кожного її тренування.

Початок схуднення

Коли я тільки починала свою подорож, я зовсім не розуміла, що робити.

Пейдж нічого не знала про плани здорового харчування чи дієти, тож перше, що вона зробила – викинула всю нездорову їжу, яка була вдома і на роботі. Перші місяці вона їла лише салати та активно підписувалася на Instagram-аккаунти, присвячені схудненню.

Цікаво Як зміниться організм, якщо регулярно їсти салати

З кожним наступним аккаунтом Пейдж дізнавалася все більше нового. В один момент вона вирішила не їсти в закладах громадського харчування та перейшла на домашню їжу. Цілий місяць Пейдж складала списки продуктів та формувала комплексне меню на кожен день. Згодом в її домі зявилося чимало корисного кухонного приладдя.

За 30 днів я дізналася багато нового про своє тіло та те, яка їжа мені подобається. Виявилося, що регулярне вживання салатів було помилкою. Я дізнався, що люблю фрукти, овочі, крупи та почала віддавати переваги курці і морепродуктам.

Зараз Пейдж дотримується середземноморської дієти. Серед її переваг – відсутність обмежень. Дотримуючись такої системи харчування, у вас не трапляться зриви через заборону солодощів чи м'яса.

Що входить в меню

Сніданок: протеїновий коктейль з колагеном, йогуртом або мигдальним молоком.

Обід: Суп або боул з крупою, морепродуктами та овочами.

Перекус: протеїновий батончик, сирні палички, морква або полуниця.

Вечеря: відварена курка, овочі, злаки.

Десерт: це можуть бути низькокалорійні тістечка або морозиво.

Тренування

На початку шляху, єдиними доступними вправами стали ходьба та еліптичний тренажер. Коли тіло пристосувалося до навантажень, Пейдж перейшла до бігу й занять зумбою.

Я займалася в повільному темпі, оскільки розуміла, що моє тіло не здатне виконувати складніших тренувань.

У червні 2020 року Пейдж видалили 7 фунтів в'ялої шкіри, що спростило тренування. Після операції дівчина перемикнулася на силові тренування. Щоб підтримувати форму вона займається індивідуальними тренуваннями, 4 рази на тиждень займається боксом та регулярно бігає.

3 зміни, які найбільше вплинули на результати