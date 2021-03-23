Якщо ви намагаєтеся збільшити добове споживання овочів, скинути кілька кілограм або хочете змінити тип харчування – салат найкращий вибір. Утім, важливо враховувати, що неправильно підібрані порції та інгредієнти можуть призвести до негативних наслідків, наприклад закрепу та печії. Зібрали всі плюси та мінуси, які трапляться з вашим організмом при регулярному вживанні салатів.

Щоб з'ясувати, що відбувається з тілом, якщо щодня їсти різноманітні салати, зібрали висновки сертифікованої дієтологині з Нью-Йорку Джини Кітлі. Вона стверджує, що салати – це продукти з низьким вмістом крохмалю, які допомагають краще регулювати рівень цукру в крові. Однак, це стосується не всіх складових.

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Згідно з останніми дослідженнями, ми повинні з'їдати 5 порцій овочів та фруктів впродовж дня. На жаль, лише кожен десятий дорослий дотримується цієї рекомендації. Звучить невтішно, правда? Але салати можуть розв'язати цю проблему.

Джина Кітлі зазначає, що деякі салати з фаст-фуду можуть вміщувати понад 2000 калорій, тобто вашу добову норму.

Зелень в їжі не означає, що вона відповідає вашим потребам та допомагає вам схуднути.

Іншими словами, салати можуть бути здоровою їжею лише в тому разі, якщо ви правильно підбираєте інгредієнти та слідкуєте за розміром порцій (особливо, якщо ви заправляєте їх жирними заправками чи майонезом).



Що трапиться з організмом, якщо їсти салати щодня / Фото Pexels

Враховуючи все вищесказане – дізнайтеся як відреагує організм на щоденне вживання салатів.

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