Як не набрати вагу під час локдауну: нутриціологиня назвала 6 основних правил

Сповільнення ритму життя у поєднанні з цілодобовим доступом до холодильника, здатне негативно відбитися на фігурі будь-якої людини, навіть, якщо вона намагається харчуватися розумно та збалансовано. Як уникнути переїдання та зберегти фігуру в адекватних параметрах, розповіла нутриціологиня Олена Піддубна.

Серед базових правил нутриціологині – те, що ми встигли засвоїти ще з попереднього локдауну: варто відмовитися від добавки та скоротити використання сервісів з доставки їжі. Що ще ввійшло шестірку базових правил експертки – читайте далі.

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Дотримуйтеся режиму

Якщо до цього ви вживали їжу 4 рази, нехай все так і залишається. Зберігаємо цю схему з повним ігноруванням спокус перекусити ще 1 – 2 рази впродовж дня. Навіть, якщо це фрукт чи овоч.

Забираємо з дому все, на що ви можете легко зірватися

​Карамель, цукерки (навіть веганські), плитки шоколаду, морозиво в морозилці – це все передумови зриву. Тримаючи десерти "про запас", ви можете легко зірватися через страх, нудьгу та тривогу та заїсти наростаючу емоцію чимось смачним.

Готуйте самі

Прості, але смачні рецепти! Одноманітне харчування призведе до бажання розбавити день доставкою їжі, де ви неодмінно замовите піцу, пасту чи ще якісь хлібо-булочні вироби.

Мінімум доставки їжі

Нехай це буде. ніби свято, яке можна організувати 1 – 2 рази на тиждень, але не більше!

Відмовтеся від добавки

Навіть більше, якщо ви плануєте з'їсти фінік, шоколад, цукерку на десерт – доведеться прибрати вуглеводи з основного прийому їжі.

Їжте повільно

Без телефону або ноутбука перед очима. Щоб перетворити прийом їжі в усвідомлений процес – запаліть свічки та ввімкніть приємну повільну музику на фоні.