Як не пересушити та правильно доглядати за жирною шкірою: дієві поради

У людей із жирною шкірою часто забиті пори, через що з'являються прищі. Проте такий тип також має переваги. Жир допомагає оберігати шкіру та перешкоджає виникненню зморшок. Головне під час догляду не пересушити шкіру і підтримувати баланс.

• Мийте обличчя зранку, ввечері та після тренувань. При цьому не варто скрабувати шкіру навіть коли змиваєте макіяж, адже це може пошкодити її та зробить гірше.

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• Вибирайте засоби для догляду шкіри без масел, які також можуть маркуватися, як "некомедогенні". Це означає, що цей продукт не буде забивати пори або викликати прищі.

• Використовуйте ніжну піну для вмивання лиця. Багато хто вважає, що потрібно використовувати засоби, які підсушують шкіру. Проте це може спричинити подразнення шкіри та збільшення вироблення жиру.

• Не використовуйте засоби для очищення на масляній або спиртовій основі, адже це може подразнити шкіру.



Догляд за жирною шкірою / Фото L'Oreal Paris

• Наносити зволожуючий крем щодня. Попри те, що шкіра жирна, все одно важливо наносити крем, щоб шкіра залишалася зволоженою.

• Щоб захистити свою шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів сонця, шукайте крем, який також містить SPF-30 або вище. Наносьте сонцезахисний крем, коли перебуваєте надворі. Він запобігає пошкодженню від сонця, яке може привести до появи зморшок, пігментних плям і навіть раку шкіри.

• Щоб запобігти появі прищів, шукайте сонцезахисні креми, що містять оксид цинку і оксид титану. Крім того, не використовуйте сонцезахисні креми, що містять ароматизатори або масла. Вибирайте косметику без масел на водній основі.

• Не спіть з макіяжем. Завжди очищайте обличчя перед сном.

• Використовуйте матуючі серветки упродовж дня. Акуратно притисніть серветку до обличчя і залиште на кілька секунд, щоб та ввібрала жир.

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• Не витирайте шкіру серветкою, оскільки тоді ви розмастите жир по всьому обличчю.

• Не торкайтеся до обличчя протягом дня. Хоча це дуже важко, але так бруд і бактерії з рук можуть потрапити на обличчя.