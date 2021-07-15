Про те, яких помилок не треба допускати розповіла косметологиня Ольга Петруніна. На її думку, головне – це не чіпати обличчя руками ніколи, а влітку особливо.

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"У моменти, коли ми бездумно чіпаємо шкіру, руки і обличчя – брудні. Влітку обличчя сильніше потіє, пил, косметика – весь цей бруд ми розносимо руками по шкірі", – розповіла лікарка.

Відсутність захисту від сонця

Сонце – це головний ворог нашої шкіри. Якщо індекс УФ вище двох – крем з SPF обов'язковий.

Вранці ви нанесли крем з SPF і перебуваєте з ним весь день під відкритим сонцем. Якщо сумарно ви проводите на відкритому сонці більше двох годин і при цьому індекс УФ вище двох, то SPF потрібно оновлювати кожні дві години,

– зазначила Ольга Петруніна.

Багато шарів косметики

Влітку спека, а ще гірше, коли на обличчі не один шар косметики.

"Сироватка + денний крем + крем з SPF + тональний крем. Я проти нагромадження шарів косметики, в спеку особливо. Вибирайте такий крем з SPF, який замінить доглядовий. Це дозволить не обтяжувати шкіру шарами кремів", – написала косметологиня.

Відсутність догляду

Інша проблема, коли хочуть "не обтяжувати шкіру в спеку". Проте не варто забувати про базовий догляд – це засіб для вмивання, тонік, креми для повік і обличчя.

Зимовий крем

Лікарка нагадала, що навесні і влітку ми переглядаємо свій догляд і оновлюємо його. Зимовий важкий і щільний крем замінюємо на легший за текстурою (емульсія, гель). Враховуємо також склад: в зимовому кремі можуть бути компоненти, неприпустимі для літнього сезону.

Безконтрольне використання кислот

Кислоти – наші друзі і помічники, але тільки в разі їх грамотного застосування. Влітку з ними потрібно бути особливо обережними. Бездумне застосування призведе до плачевних наслідків, які не завжди можливо усунути. Кислоти повинен призначати фахівець.

Скраби

Особливо скарби на основі натуральних компонентів (абрикосових кісточок, кава). Вони травмують шкіру, створюють мікротравми, що призводять до появи нових проблем або посилення існуючих. Вибирайте ензимні пілінги – влітку це найкращий варіант відлущування.

Зловживання термальною водою

Влітку нам хочеться освіжити і зволожити шкіру через спеку. Багато хто купує термальну воду, але вона не зволожує шкіру. Випаровуючись, вона витягує власну вологу зі шкіри. Не варто використовувати її частіше 2 – 3 разів на день, інакше вона може привести до зневоднення.