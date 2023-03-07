Це зіпсує ваше волосся: що не варто робити під час укладки

Спричинити стоншення волосся та неприродне зрідження можуть чимало факторів: від генетичних та гормональних до тих, що зумовлені поганим способом життя.

Нашкодити густині можете і ви через ці помилки під час укладки. Як не варто робити, щоб не зіпсувати волосся, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Це зіпсує ваше волосся

Проділ посередині

Чимало жінок полюбляють укладки з проділом посередині, адже це дозволяє волоссю гарно підкреслити риси обличчя. Якщо ви звикли роками не змінювати місце проділу, вас можуть чекати фатальні наслідки. Такий спосіб регулярної та тривалої укладки може спричинити втрату волосся. З часом проділ ставатиме все більш яскравим, а лінія шкіри голови стрімко рватиметься на поверхню.

Експерти пояснюють, що проблема стоншення волосся часто виникає саме у верхній частині голови, де й розташований проділ. Тож поки ваша грива лише втрачає міцність, ви втрачаєте дорогоцінні волосини.

Зробіть вибір на користь рухливої живої укладки, яка сьогодні в тренді. Можете змінити стиль та обрати багатошарову стрижку, яка не лише приховає проблеми густини, але й вбереже від випадіння волосся. У пригоді можуть стати і популярні аксесуари: пов'язки, крабики, елегантні хустинки чи берети.



Не повторюйте цих помилок / Фото Pexels

Використання засобів для важкого волосся

Для тонкого волосся існує чимало помічних доглядових засобів різного сегменту: муси, лаки для волосся, спреї для кучерів, сухі шампуні тощо. Але дехто все ж нехтує цими знахідками та обирає навіть найпростіші шампунь та кондиціонер неуважно. Якщо ви помилково візьмете догляд для густого волосся, автоматично зробите своє важким та почнете його втрачати.

Нанесення густих або важких продуктів на волосся може склеїти волосся і зробити його тоншим. Це також може спричинити появу відкритих ділянок шкіри на голові та відсутність густоти,

– зазначає професійна стилістка Она Діас-Сантін.

Експертка рекомендує уникати обтяжливих засобів, а додати в індивідуальну доглядову лінійку власницям рідкого волосся можна спреї-стайлери, легкі пінки та лак для волосся. Важливо, щоб вони не мали жирного чи розгладжувального ефекту – це дозволить залишатись вашим локонам живими та рухливими.

Власницям тонкого волосся також варто запастися вітаміном D, B12, цинком і колагеном. За нагоди також зверніться до дерматолога або трихолога, аби фахівець підібрав для вас вдалий догляд та за потреби лікування.