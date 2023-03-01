Приблизно третина дорослих хоча б раз у житті має проблеми зі сном. Це не лише впливає на якість життя та погіршує самопочуття. Платити за відсутність відпочинку буде і ваш мозок.

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Як безсоння впливає на мозок

Вчені вияснили, що проблеми сну мають фатальний вплив на головний орган центральної нервової системи. Ціна однієї безсонної ночі вимірюється для нього роками швидкого старіння.

Це вдалось дослідити команді експертів з інститутів Німеччини, Швейцарії та Данії. Вони ретельно вивчали в структурі мозку 134 здорових дорослих за допомогою даних МРТ. Вік учасників складав 19 – 39 років, всі вони мали різні звички сну.

Людей поділили на 4 групи: одні провели без сну 24 години, інша група спала по три години на добу, третя провела 5 днів у хронічному недосипанні і відпочивала лише 5 годин. Також була контрольна група, яка мала здоровий 8-годинний сон.



Чим небезпечне безсоння / Фото Pexels

Важливо, що вчені зафіксували і базові дані всіх учасників тоді, коли вони пробули у ліжку 8 годин. За допомогою експериментів дослідники оцінили вік їхнього мозку, а тоді визначили, як змінились показники після безсонних ночей або недосипання.

Мозок тих, хто провів добу не змикаючи очей, постарів на 1 – 2 роки. Але є й позитивні новини: повернути здоров'я мозку можна після своєчасного відновлення здорового сну. У представників 2 і 3 груп таких гострих змін вчені не зафіксували.

Сон є фундаментальним для людини для підтримки нормальних фізичних і психологічних функцій. Конвергентні висновки показують, що гостра повна втрата сну змінює морфологію мозку у молодих учасників у напрямку, подібному до старіння, і що ці зміни є оборотними після відновлення сну,

– повідомляють експерти.