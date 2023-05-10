Від сонця треба захищатись: який крем обрати і що одягати

Травень нарешті тішить більшу частину України теплом та яскравим сонцем. Проте з ним потрібно бути обережним.

Звісно, від сонця складно померти, але промені негативно вплинуть на шкіру, адже змінюють клітини, що підвищує ризик меланоми. Тому важливо захищатись та обирати правильний одяг. Розповідаємо про це детальніше.

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Як захищатись від сонця

Онкодерматологиня Марія Кукушкіна наголошує, що захист від впливу сонця повинен стати нормою життя. Це – найкраща профілактика раку шкіри та меланоми, адже саме ультрафіолетові промені змінюють клітини.

: якщо ви за життя хоча б п'ять разів сильно обгоріли на сонці, ризик захворіти на меланому збільшується вдвічі.

Навіть у хмарний день радять використовувати протисонцевий крем, якщо перебування на вулиці буде довгим і ви можете отримати опіки (цей час визначається індивідуально). Взагалі спеціальний дитячий протисонцевий крем рекомендують наносити дітям від 6 місяців.



Не нехтуйте протисонцевим кремом / Фото Pexels

Окрім ризику розвитку раку, сонячні промені ще й провокують старіння шкіри. Це роблять промені типу а, руйнуючи колаген і еластин. Найкраще придбати аптечні креми для сонцезахисту з широким спектром дії.

Від променів b захищає саме SPF. Біля абревіатури зазвичай пишуть і цифру – 15, 30 чи 50. Наприклад, якщо ваша шкіра за п'ять хвилин на сонці вже червоніє, то із кремом SPF 15 цей час збільшиться в 15 разів. Від променів типу а захищає фактор РА – Protection A. Біля РА стоять плюси від одного до чотирьох. Що їх більше, то краще захищає крем. Варто обирати крем, де є і SPF, і РА,

– наголошує Марія Кукушкіна.

Під одяг креми немає змісту наносити, адже це вже добрий захист від променів. Найкраще одягати світлі тони, адже вони краще виконують завдання відбивати промені. Не забувайте про широкий капелюх та протисонцеві окуляри. Вони повинні бути з позначкою UVA/UVB (захист від ультрафіолету) та прилягати до обличчя.