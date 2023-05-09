Один із них про те, що під час дієти вода допоможе боротись із голодом. Проте фітнес-тренер Віктор Мандзяк назвав це повною маячнею. Пояснюємо, у чому ж причина.

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Чи втамовує вода голод

Це абсолютна неправда, наголошує експерт. Річ у тім, що на стінках шлунка є механорецептори. Коли він наповнюється, вони активуються, сигналізуючи мозку, що калорії надійшли. Від води ефекту не буде.

Окрім цього, на відчуття ситості впливають не лише розтягнення стінок шлунка, а й низка хімічних речовин, зокрема грелін, лептин, інсулін, холецистокінін, глюкоза тощо. Змінити цю "хімію" здатна лише їжа. Вода ж не "проживе" у шлунку навіть 20 хвилин.



Вода не вбиває голод / Фото Pexels

Щоб схуднути, краще доповнити свою дієту тренуваннями та фізичною активністю. Це допоможе зробити мозок більш точним у розрахунку необхідних тілу калорій.

Важливо розуміти, що дієта має бути спланована правильно, зокрема наповнена продуктами з високим індексом ситості. Лише у такому випадку ви не почуватиметесь голодними.

Нагадаємо, що воду необхідно пити лишень тоді, коли організм цього вимагатиме. Головне призначення води – просто втамовувати спрагу.