Як обрати сонцезахисний крем: це потрібно знати

Вам може здатися, що вибір протисонцевого крему – просте завдання, проте навіть тут існує чимало нюансів, про які варто пам'ятати. Чимало засобів можуть містити інгредієнти, яких варто уникати.

Влітку особливо важливо підібрати для себе правильний протисонцевий крем, адже саме він є основою вашого догляду за шкірою. Незалежно від того, чи ви виходите всього на кілька годин, чи відпочиваєте на пляжі, нанести засіб проти сонця просто необхідно.

До слова Ця несподівана звичка покращить ваш сон

Як обрати хороший засіб

Через постійний вплив ультрафіолетового випромінювання ваша шкіра стає вразливою відразу до кількох проблем. Тривале перебування під відкритим сонцем може спричинити пошкодження шкіри, зморшки, сонячні опіки та навіть рак, інакше відомий як меланома.

Саме для того, щоб уникнути усіх цих проблем, вам варто не забувати користуватися протисонцевим кремом. Та для того, щоб обрати той, що діятиме якнайкраще, потрібно пам'ятати про кілька важливих речей.

Перш за все під час вибору засобу для шкіри вам потрібно враховувати алергії на різні інгредієнти та уникати кремів, що містять їх. Також переконайтеся, що складові засобу не порушать ваш гормональний баланс.

Звісно, потрібно враховувати SPF – фактор захисту від сонця; позначка свідчить про те, скільки променів може відфільтрувати цей крем. Від звичайного впливу ультрафіолету вас може захистити й звичайний крем з SPF від 15, проте більшість дерматологів радять використовувати той, що містить позначку від 30.



Протисонцевий крем потрібно використовувати щодня / Фото Pexels​

Переконайтеся, що наносите достатньо протисонцевого крему на усі відкриті ділянки шкіри. До того ж немає значення, чи ви в цей день виходите на вулицю чи проводите час вдома – опромінення чудово проникає крізь вікна, тож наносити крем необхідно щодня.

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Обов'язково перевіряйте склад крему та шукайте в ньому активні компоненти: зокрема, в ньому має бути діоксид титану, оксид цинку та авобензон. Втім, намагайтеся уникати кремів з вітаміном А – хоч і може здатися, що такий засіб буде більш корисним, вважається, що цей вітамін може збільшити ризик виникнення пухлин.

Оберіть ту форму, яка вам більш до вподоби. Протисонцевий засіб може продаватися у вигляді спрею, лосьйону чи крему.