Чимало людей переконані, що спати у шкарпетках – не надто хороша ідея. Що ж, саме час змінити свою думку, адже саме це може покращити якість вашого відпочинку та дозволить заснути набагато швидше.

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Чому потрібно спати в шкарпетках

Перш за все, шкарпетки чудово зігрівають пальці на ногах, а саме ця частина тіла замерзає найпершою, коли ви лягаєте спати. Холодні ноги – особливо неприємне відчуття, що турбує багатьох людей та заважає їм спати.

Основна теорія про те, чому носіння шкарпеток у ліжку може допомогти вам краще спати, базується на концепції, згідно з якою температура вашого тіла впливатиме на те, наскільки добре ви спите,

– поділився доктор Радж Дасгупта.

Температура тіла напряму пов'язана з циркадними ритмами, тобто вашим внутрішнім біологічним годинником, що регулює цикл спання і неспання. Ці цикли стабільно наростають протягом дня, а вночі опускаються. Коли цикл спадає, це дає сигнал тілу про те, що пора готуватися до сну – і саме з цієї причини прохолодна кімната підходить для відпочинку найкраще.

Щоб відбулися зміни внутрішньої температури тіла, ваше тіло має мати можливість ефективно утримувати або втрачати тепло. В основному це відбувається через шкіру, під якою проходить мережа кровоносних судин, які називаються капілярами,

– розповів Дасгупта.



Сон в шкарпетках стане набагато кращим / Фото Pexels

Отож, як би це парадоксально не звучало, шкарпетки допомагають вашому тілу охолодитися. Одяг зігріває ваші ноги, і цим розслабляє та розширює кровоносні судини, а це покращує кровообіг. Тіло виділяє більше тепла, і це дозволяє заснути швидше.

Нещодавнє дослідження показало, що 6 дорослих чоловіків засинали на 7,5 хвилин швидше та спали на пів години довше тоді, коли вдягали шкарпетки.

Втім, пам'ятайте, що одне тільки носіння шкарпеток не може виправити проблеми зі здоров'ям. Якщо ви страждаєте від безсоння, обов'язково зверніться до лікаря. Шкарпетки ж стосуються "гігієни сну".