Ділимось із вами низкою порад, як правильно підбирати одяг, якщо вам не подобається ваша фігура. Спішіть читати та перевіряти навпроти дзеркала.
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Лайфхаки, які допоможуть виглядати стрункішою
Для початку намагайтесь обирати темні кольори – чорний, темно-сірий, червоний, зелений, синій. Не рекомендовано одягати світлі штани і джинси, які можуть візуально збільшити ваші ноги.
Фото 5-Minute Crafts
Забудьтесь про кофти та светри з V-подібним вирізом. Куди краще обирати одяг з відкритими плечима.
Фото 5-Minute Crafts
Намагайтесь уникати горизонтальних смуг і замість них обирати вертикальні. Довгі лінії роблять вас вищими та худішими.
Фото 5-Minute Crafts
Якщо вам імпонують принти, обирайте дрібні, як-от горошок чи смужка. Це сприяє вашому візуальному зменшенню.
Фото 5-Minute Crafts
Подобається носити спідниці? Куди краще одягати спідницю-олівець, яка зробить вас худішою та надасть охайнішого вигляду. До неї чудово підійде шифонова блуза.
Фото 5-Minute Crafts
Штани з низькою посадкою збільшать ваші стегна візуально, ноги здаватимуться куди коротшими, а живіт буде більш помітним. Експерти рекомендують високу посадку.
Фото 5-Minute Crafts
Завершимо взуттям. Не соромтесь носити з гострим носом. Це зробить ваші ноги довшими.
Фото 5-Minute Crafts