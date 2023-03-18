Ділимось із вами низкою порад, як правильно підбирати одяг, якщо вам не подобається ваша фігура. Спішіть читати та перевіряти навпроти дзеркала.

Цікаво Скільки треба ходити щодня: число, яке вбереже від передчасної смерті

Лайфхаки, які допоможуть виглядати стрункішою

Для початку намагайтесь обирати темні кольори – чорний, темно-сірий, червоний, зелений, синій. Не рекомендовано одягати світлі штани і джинси, які можуть візуально збільшити ваші ноги.



Фото 5-Minute Crafts

Забудьтесь про кофти та светри з V-подібним вирізом. Куди краще обирати одяг з відкритими плечима.



Фото 5-Minute Crafts

Намагайтесь уникати горизонтальних смуг і замість них обирати вертикальні. Довгі лінії роблять вас вищими та худішими.



Фото 5-Minute Crafts

Якщо вам імпонують принти, обирайте дрібні, як-от горошок чи смужка. Це сприяє вашому візуальному зменшенню.



Фото 5-Minute Crafts

Подобається носити спідниці? Куди краще одягати спідницю-олівець, яка зробить вас худішою та надасть охайнішого вигляду. До неї чудово підійде шифонова блуза.



Фото 5-Minute Crafts

Штани з низькою посадкою збільшать ваші стегна візуально, ноги здаватимуться куди коротшими, а живіт буде більш помітним. Експерти рекомендують високу посадку.



Фото 5-Minute Crafts

Завершимо взуттям. Не соромтесь носити з гострим носом. Це зробить ваші ноги довшими.



Фото 5-Minute Crafts