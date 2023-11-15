5 правил професійних організаторів для дому: там буде прибрано і чисто

Якщо у вашій квартирі ніколи не вистачає місця для важливих речей, і вам доводиться запихувати одяг в шафи абияк, настав час запозичити кілька важливих правил, які допоможуть вам ефективніше підтримувати порядок та організовувати простір.

Професійна організаторка Шіра Гілл вважає, що будь-який дім можна організувати так, щоб він був зручним та приємним. Для цього варто тільки дотримуватися кількох простих правил.

Цікаво Відпарювання обличчя від прищів: покрокова інструкція

Тримайте менше постільної білизни

Одна з речей, яку поділяють більшість професійних організаторів – зовсім невелика кількість постільної білизни – мовиться всього про один чи два комплекти на ліжко. Мати менше білизни означає менше прати, менше складати та використовувати менше місця для зберігання.

Якщо вам не вистачає місця для зберігання білизни, це свідчить про те, що варто позбутися її частини, або принаймні не купувати нову. Те саме стосується і банних та кухонних рушників – залиште тільки улюблені, а решту здайте на переробку чи пожертвуйте у місцевий притулок для тварин тощо.

Відмовтеся від упаковки

Якщо ви хочете швидко надати своєму дому такого вигляду, наче в ньому живе професійний організатор, спробуйте відмовитися від упаковки на будь-яких продуктах. Купіть контейнери для круп та інших сипучих продуктів, вийміть туалетний папір з пластикового упакування, пересипте інші побутові речі у герметичні скляні банки. Що менше упаковки, то компактнішим ставатиме ваше майно, і ви легко знайдете місце для усіх потрібних речей.



Використання контейнерів дуже корисне та зручне / Фото Pexels

Показуйте та приховуйте

Якщо ви хочете, щоб ваш дім виглядав привабливо, переконайтеся, що ви правильно розмістили речі у ньому. На відкритих полицях, які можуть бачити усі, варто залишити речі, на які приємно дивитися: картини, фотографії, рослини чи вази.

А ось кабелі, дроти, інструменти, фарбу, ліки та вітаміни варто ховати у контейнери, ящики чи комору.

Відразу прибирайте речі

Це одна дуже проста звичка, з якою можуть погодитися усі професійні організатори – завжди прибирайте відразу ж після того, як насмітили. Не чекайте кінця для, щоб помити за собою тарілку чи щотижневого прибирання, щоб замести крихти на кухні.

Так ваш дім завжди виглядатиме охайним та чистим. Ви можете спробувати ввести у звичку 5-хвилинне наведення порядку перед сном – за цей час ви цілком встигнете прибрати більшість безладу, що створили протягом дня.

Стильне зберігання

Звісно, ви можете покласти усю побутову хімію в картонну коробку, а декоративну косметику зберігати у старому пеналі, та якщо ви хочете, щоб ваш дім виглядав естетично, поступово замініть кошики та ящики на такі, що приноситимуть вам задоволення та виглядатимуть красиво.