Для того, щоб послабити накопичений бруд у порах шкіри, вам варто зробити деякі нескладні процедури, які можна провести і в себе вдома. Розпарювання також допоможе підвищити ефективність продуктів та доглядової косметики, яку ви використовуєте. Про те, як правильно розпарювати лице, розповів доктор Джефф Джумейлі.

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Чим корисне розпарювання обличчя

Перед тим, як виконувати будь-яку процедуру з догляду за шкірою, вам варто розуміти, як саме це вирішить ваші проблеми зі шкірою. Річ у тому, що прищі виникають тоді ,коли пори шкіри закупорюються жиром, мертвими клітинами та шкірним салом, а також бактеріями.

Дослідження PubMed показує, що вплив на шкіру пару чи темної води допомагає не тільки розкрити, але і очистити пори та зменшити спалахи акне. Окрім того, розпарювання шкіри може бути корисним для збільшення проникності шкіри, а це допомагає краще вбирати ліки від прищів та інші мазі для шкіри.

Використання пари на обличчі може допомогти відкрити пори шкіри, очистити забруднення та знищити бактерії, що і викликають прищі. Окрім того, пар викликає потовиділення на лиці, а це розширює кровоносні судини та покращує прилив крові до обличчя та допомагає зменшити запалення.



Розпарювання шкіри може покращити стан обличчя / Фото Pexels

Саме кров доставляє кисень та інші поживні речовини до обличчя та робить його здоровим та сяючим. Ще одна перевага розпарювання обличчя – це зволоження шкіри, адже під час відкриття пор вони відкривають природні олії, які борються з сухістю шкіри.

Ви могли про це не підозрювати, та після процесу розпарення до шкіри вашого обличчя надходить не тільки кисень та поживні речовини, а також прискорюється вироблення колагену. Так ви покращуєте еластичність шкіри та зменшуєте кількість зморшок та тонких ліній.

Як правильно парити лице

Перше, що ви маєте зробити, так це поставити на стіл велику миску та підставте стілець, відрегулювавши його до висоти столу. Закріпіть волосся гумкою чи рушником та використайте м'який засіб чи пілінг для м'якого відлущування лиця та шиї.

Згодом закип'ятіть воду, за бажання ви можете додати до неї кілька трав – перцеву м'яту, евкаліпт, розмарин, лаванду або ромашку. Також ви можете додати ефірні олії на ваш вибір. Накрийте голову рушником та нахиліться над мискою і потримайте лице не довше, ніж 10 хвилин.