Спальня має бути місцем, де вам приємно відпочивати та спати, а не сховком випадкових речей. Для того, щоб покращити свій відпочинок, вам варто розчистити місце у цій кімнаті та залишити там тільки найнеобхідніше.

Якщо ваша спальня перетворюється на безладний склад різних речей, саме час провести ретельне прибирання та викинути все, що заважає вам отримати якісний відпочинок. Про те, як саме варто організувати спальню, розповіла професійна організаторка Дженніфер Джарретт.

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Зіпсовані простирадла та ковдри

Якщо ваші простирадла та ковдра забруднені чи взагалі порвані, настав час викинути їх та замінити новими. Ви й не уявляєте, наскільки на ваш сон впливає якість та привабливість постільної білизни.

Новий комплект простирадл може миттєво освітлити кімнату або зробити сон набагато приємнішим. Старі простирадла та ковдри часто можна віддати на переробку текстилю або в притулок для тварин, щоб вони могли використовуватися повторно,

– поділилася Дженніфер Джарретт.

Стоси книг на тумбочках

Якщо біля вашого ліжка є комод чи тумбочка, і вони завалені книгами, які ви навіть не читаєте, саме час прибрати їх з очей. Для того, щоб уникнути скупчення книг на вашому комоді, складіть план та намагайтеся тримати на ньому не більше, ніж дві книги водночас. Інші ж складіть до книжкової шафи. Зменшення візуального шуму та безладу дуже позитивно вплине на ваш відпочинок.

Старі журнали

Незалежно від того, чи журнали зберігаються у вашій шафі, чи вони лежать на тумбочці чи в шухляді, скоріш за все, вони вам справді не потрібні, тож пора від них позбутися.

Старі журнали можуть збиратися в будь-якому доступному кутку, на столі чи у ванній кімнаті. Зробіть чисту чистку та викиньте їх усіх,

– порекомендувала Джарретт.



У спальні має бути чисто / Фото Pexels

Протермінована косметика та засоби для догляду

Якщо у вашій спальні є туалетний столик і ви зберігаєте там свої засоби для догляду за шкірою, саме час провести ревізію. Скоріш за все, серед вашої декоративної косметики точно знайдеться протермінована,

Більшість косметичних засобів мають набагато коротший термін придатності, ніж ми думаємо, тому, якщо ви знаєте, що щось досить старе, швидше за все, термін його використання давно минув. Старі косметичні засоби, особливо ті, які не в формі порошку, можуть стати розсадником бактерій і викликати інфекції,

– розповіла організаторка Джарретт.

Старі шкарпетки

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Певно, чимало людей полюбляє зберігати старі шкарпетки "про всяк випадок". Проте повірте – скоріш за все, цей випадок так ніколи не настане, тож варто звільнити свою шафу для нового одягу.