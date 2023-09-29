Помилки під час прання можна виправити. Вам варто лише скористатися кількома важливими порадами. Про них розповіла Сара Агірре – експерт з домашнього господарства, яка має понад 20 років досвіду.

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Зменшені речі

Після прання ми можемо помітити, як наш одяг став менший. Початкового розміру такому светру можна надати знову.

Додайте 2–3 столові ложки кондиціонера для волосся у відро води кімнатної температури. Покладіть светр у відро, щоб він замочився приблизно на 5 хвилин. Тоді окладіть светр на чистий сухий рушник і повільно та акуратно спробуйте розтягнути волокна та змінити форму виробу, перш ніж дати йому висохнути.

Засохлі плями

Після висихання плями видалити дуже складно, але можливо. Якщо ви вже використовували засіб для виведення плям, спробуйте використовувати його ще раз.

Замочіть пляму або скористайтеся більш дієвим засобом для видалення плям. Для білого одягу спробуйте використати лимонний сік та помістити його на сонці. І лимонний сік, і сонце діють як відбілюючі засоби. Обов'язково ретельно прополоскайте одяг перед повторним пранням.



Засохлі плями після прання можна все ще видалити / Фото Simya

Бруд на білому

Білі тканини можуть пожовтіти, посіріти і потьмяніти. Для сірої та тьмяної білої білизни спробуйте потрійне замочування. Спочатку замочіть біле у розчині, що буде складатися з 2 столових ложок рідкого засобу для миття посуду.

Далі промийте білий одяг та замочіть у розчині з 2 столових ложок нашатирного спирту. Потім промийте одяг та замочіть у відрі з теплою водою та 2 столовими ложками оцту. Ретельно промийте та висушіть. Цей метод замочування зробить вашу білу білизну яскравою та чистою.

Відтінок рожевого

Часом через невдале формування білого та кольорового вбрання, у барабані випадково може опинитися червоне вбрання, яке після прання надасть речам рожевий відтінок.

Щоб спробувати вирішити цю проблему, вам знадобиться хімічний засіб, який прибирає відтінок з білих речей та відбілює їх. Як цим засобом користуватися – читайте в інстукції.