Як отримати кальцій з їжі: поради дієтологині

Джерело:інстаграм school dr.tolstikova
Кальцій – один з основних макроелементів, без якого наш організм не може функціонувати повноцінно. Він зміцнює кістки та зуби, покращує тонус м’язів, роботу кровоносних судин та активність нервової системи.
Людський організм не здатен продукувати кальцій самостійно. Тому нам так важливо отримувати його з харчових продуктів.
До теми Втома та сонливість: як зрозуміти, що це ознаки дефіциту кальцію
Основні причини – незбалансований раціон, порушення роботи паращитовидних залоз, надлишок вітаміну D, хвороби кісток і пухлини.
Він виникає внаслідок дисфункції паращитовидних залоз, бідного раціону, при застосуванні деяких лікарських препаратів і захворювань нирок.
Багато з нас вважає, що найбільше кальцію міститься в молоці та похідних продуктах. Проте – це лише міф. Щоб отримати достатню добову кількість макроелемента (1000 міліграм для дорослих), варто зібрати тарілку, наповнену різними кольорами та текстурами.
Щоб вони засвоювалися потрібні вітамін D, білкові продукти, магній і фосфор. Водночас чай, кава, какао, щавель та шпинат перешкоджають його засвоєнню.