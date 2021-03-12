Швидкий темп життя часто перешкоджає правильному та повноцінному харчуванню. Відповідно, більшість із нас стикається з дефіцитом важливих вітамінів і мінералів, зокрема кальцію. Як зрозуміти, що організму не вистачає цього елемента та як заповнити дефіцит?

Кальцій – це фундамент кісткової та зубної тканин. В них міститься від 1 до 1,8 кілограма кальцію, тобто 99% від усієї кількості елемента в людському організмі.

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Дітям кальцій необхідний для правильного формування скелета, швидкого росту і нормального розвитку зубів. Дорослим – для підтримання міцності кісткової тканини, яка постійно піддається мікротравмам і потребує відновлення.



Де міститься кальцій / Фото Pexels

Поза кістковими тканинами, кальцій, який знаходиться між клітинами та в клітинах:

виконує метаболічну функцію : надходження поживних речовин і клітинний детокс;

: надходження поживних речовин і клітинний детокс; передає інформацію від клітини до клітини;

від клітини до клітини; відповідає за м'язові скорочення , в тому числі серцевий ритм;

, в тому числі серцевий ритм; має протизапальну і протиалергічну дію.

Що їсти, щоб отримувати кальцій з продуктів

Якщо в раціоні достатньо харчових джерел кальцію, налагоджена робота шлунково-кишкового тракту, немає дефіциту вітаміну D, зловживання кавою та алкоголем, то додатково приймати кальцій не треба.

Найбільше кальцію міститься у твердому витриманому сирі. Також багаті кальцієм:

Кисломолочні продукти без цукру : натуральний сир, йогурт, кефір, а також продукти з козячого та овечого молока.

: натуральний сир, йогурт, кефір, а також продукти з козячого та овечого молока. Яєчний жовток.

Насіння: кунжут, мак, льон, конопля, амарант, чіа, гірчиця.

кунжут, мак, льон, конопля, амарант, чіа, гірчиця. Горіхи: мигдаль, бразильський, волоський, фундук, фісташки. Їх необхідно замочувати та промивати, щоб нейтралізувати фітинову кислоту, яка перешкоджає засвоєнню кальцію.

мигдаль, бразильський, волоський, фундук, фісташки. Їх необхідно замочувати та промивати, щоб нейтралізувати фітинову кислоту, яка перешкоджає засвоєнню кальцію. Риба і морепродукти: сардини, краби, креветки, молюски.

сардини, краби, креветки, молюски. Овочі : всі види капусти, цибуля, оливки, зелень, крім щавлю і шпинату.

: всі види капусти, цибуля, оливки, зелень, крім щавлю і шпинату. Бобові: соя, квасоля, горох та інші.

Як зрозуміти, що у вас дефіцит кальцію



Дефіцит кальцію призводить до ламкості нігтів / Фото Pexels

Згідно зі статистикою, 40 – 60% населення відчувають дефіцит кальцію. Найчастіше він спровокований вуглеводним типом харчування (каші, випічка і солодощі замість м'яса, риби, сиру), достатком трансжирів (маргарин в кондитерських і борошняних виробах), прийомом гормональних контрацептивів, а також хлоруванням води.

При цьому здавати аналіз на вміст кальцію в крові безглуздо. У людей з дефіцитом, він вимивається з кісткової тканини, щоб підтримати нормальний рівень кальцію в крові. Для діагностики гіпокальцемії, слід перевірити рівень паратгормону в крові.

Серед симптомів дефіциту:

втома;

загальна слабкість;

сонливість;

швидка стомлюваність;

зниження імунітету;

схильність до кровотеч (з носа чи ясен);

поява синців.

Якщо у вас спостерігається кілька цих симптомів, варто здати аналіз на рівень ПТГ. Якщо цього не зробити, далі вас очікує ламкість волосся, погіршення якості нігтів, погіршення зубної емалі та перших ознак карієсу.

Чим загрожує дефіцит кальцію

Без кальцію зростає ймовірність переломів, вивихів, болі у суглобах. У людей літнього віку побічні реакції ускладнюються аж до перелому шийки стегнової кістки. Тож краще перестрахуватися та включити в свій раціон більше продуктів з вмістом кальцію.

Якщо у вас вже діагностовано дефіцит кальцію, краще пропити курс добавок. Форма, яка найлегше засвоюється організмом – цитрат кальцію. Його приймають в дозуванні 800 – 1200 міліграмів на день.

Для кращого засвоєння, кальцій варто вживати з вітаміном С або лимонним соком. Також необхідний вітамін D, достатнє вживання тваринного білка і здоровий шлунково-кишковий тракт.