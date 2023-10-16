Добре розпушений пуховик здатен утримувати тепло. Якщо ви хочете попрати пуховик перед зимовим сезоном, але у вас немає сушарки – не проблема.

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Відіжміть зайву вологу з куртки

Після прання куртки відіжміть із неї зайву вологу. Повісьте її над раковиною і стисніть від плечей до рукавів і коміра до талії. Витисніть якомога більше води, але будьте обережними, щоб не пошкодити тканину.

Повісьте куртку сушитися

Куртку повісьте на вішалку та залишіть сушитися в прохолодному місці. Уникайте вологості.



Розпушити пуховик можна легко / Фото Pexels

Збийте куртку вручну

Кожних пів години знімайте куртку з вішалки та струшуйте її. Тоді пальцями масажуйте її так, щоб відокремити пір’я, яке зібралося в грудочки. Цей процес треба повторювати впродовж 5 годин.