Ці 2 вправи допоможуть легко покращити поставу

У вашій поставі задіяно більше м'язів, ніж ви могли би подумати, і правильна, красива постава може дати чимало переваг для здоров'я, окрім привабливого зовнішнього вигляду. І виправити її досить легко, якщо регулярно виконувати деякі вправи.

Ваші постуральні м'язи вкрай важливі для здоров'я, адже вони не тільки підтримують правильну поставу, але й знижують ризик проблем із суглобами шиї, спини, щиколоток та стегон. Про те, які вправи будуть найбільш корисними для покращення постави, розповіла тренерка Алісія Бабель.

Цікаво Скільки разів на день треба приймати душ: неочікувана відповідь

Планка

Так, зазвичай стояння у планці асоціюється з укріпленням м'язів преса, проте така вправа може бути корисною й для нижньої частини спини та верхньої частини тіла.

Мені подобається, що планки можна виконувати де завгодно — не потрібне членство в спортзалі, особистий тренер чи спеціальне обладнання!

– поділилася Алісія Бабель.

Для того, щоб виконати планку, вам потрібно опуститися на коліна чи ступні і покласти передпліччя на підлогу долонями одна до одної. Розведіть ноги та руки на ширину плечей і стегон та підніміть тулуб на висоту ребер.

Під час виконання планки ваші сідниці повинні бути підтягнутими увесь час, а також ви маєте підняти голову таким чином, щоб вона опинилася на одній лінії з хребтом.

Не забудьте й опустити плечі вниз та вирівняти спину – тільки так ви отримаєте максимальну користь від вправи.



Планка дуже корисна для постави / Фото Pexels

Підйом сідниць

Ця вправа допоможе вам виправити поставу та навіть залучити до роботи сідниці та прес. Для цього ляжте на спину та зігніть коліна. Ноги мають стояти рівно на підлозі на ширині стегон.

Переконайтеся, що ваша спина у районі грудної клітки міцно притиснута до землі, а решту тулуба та сідниці підніміть угору. Розслабте спину, щоб стегна могли вільно рухатися.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Для того, щоб вправа подіяла, вам варто зробити три підходи по 20 повторень.