Ось як зберегти шкіру здоровою восени: 7 порад ендокринолога

Восени ваша шкіра потребує особливого догляду, адже через зміну погоди та вологості повітря вона може сильно постраждати. На щастя, виправити ситуацію досить просто, якщо дослухатися до кількох порад від експертів.

Якщо з приходом осені ви відчули, що ваша шкіра втратила блиск, стала сухою чи на ній з'явилися неприємні висипи, це може означати, що настав час змінити догляд за нею. Про те, як правильно це зробити, 24 Каналу розповіла лікарка-ендокринолог медичної системи Helsi Олена Щербак.

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Правильне харчування

Осінь – це чудовий час для того, щоб збагатити свій раціон різноманітними овочами та фруктами, адже це допоможе оздоровитися та покращити стан вашої шкіри. Восени спробуйте додати до свого раціону більше продуктів, багатих на вітаміни та антиоксиданти, зокрема овочів, горіхів, фруктів та морепродуктів.

Вживайте також більше вітаміну С, адже він сприяє виробленню колагену, який вкрай важливий для здорової шкіри.

Пийте більше води

Це може здатися досить очевидною порадою, та все ж не забувайте про те, наскільки вживання води важливе для вашої шкіри. Правильне зволоження допоможе уникнути не лише численних проблем зі здоров'ям, але й сухості та лущення шкіри.



Гідратація дуже важлива для організму / Фото Pexels​

Захист від сонця

Вам може здатися, що восени, коли сонце вже не світить так яскраво, можна припинити користуватися протисонцевим кремом, проте це не так. Навіть у переважно хмарну погоду ультрафіолетові промені можуть нашкодити вашій шкірі, тож переконайтеся, що обрали хороший протисонцевий крем з SPF та використовуйте його регулярно.

Особливо важливо це робити, якщо ви плануєте проводити багато часу на свіжому повітрі.

Догляд за шкірою

Не варто забувати й про базовий догляд за шкірою, адже без нього усі інші кроки не дадуть бажаного результату. Переконайтеся, що ви очищуєте, зволожуєте та захищаєте своє лице – це основні кроки, які допоможуть зберегти його зволоженим та свіжим.

Здоровий сон

Виявляється, сон вкрай важливий не лише для вашого здоров'я та самопочуття, але й для стану шкіри, адже недосип може призвести до стресу та появи сухості чи прищів.

Якщо ви маєте проблеми з засинанням, спробуйте релаксаційні техніки, зокрема йогу чи медитацію. Це допоможе зменшити рівень стресу та покращити свій нічний відпочинок.

Зменште рівень стресу

Одна з несподіваних речей, яка впливає на ваш зовнішній вигляд – це стрес. Якщо ви надто сильно напружені, це може спричинити висипи та подразнення. Переконайтеся, що створили для себе комфортне середовище, де ви можете почувати себе спокійно та розслаблено.



Напруга може зіпсувати шкіру / Фото Pexels​

Зверніться до фахівця

Якщо попри усі ваші спроби покращити стан вашої шкіри на ній все ще залишаються висипи чи вона виглядає нездорово, зверніться до свого сімейного лікаря чи запишіться до дерматолога, адже проблема може виявитися серйознішою, ніж ви уявляли.