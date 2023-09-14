Вот как сохранить кожу здоровой осенью: 7 советов эндокринолога

Осенью ваша кожа нуждается в особом уходе, ведь из-за изменения погоды и влажности воздуха она может сильно пострадать. К счастью, исправить ситуацию достаточно просто, если прислушаться к нескольким советам от экспертов.

Если с приходом осени вы почувствовали, что ваша кожа потеряла блеск, стала сухой или на ней появились неприятные сыпи, это может означать, что пора изменить уход за ней. О том, как правильно это сделать, 24 Канала рассказала врач-эндокринолог медицинской системы Helsi Елена Щербак.

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Правильное питание

Осень – это прекрасное время, чтобы обогатить свой рацион разнообразными овощами и фруктами, ведь это поможет оздоровиться и улучшить состояние вашей кожи. Осенью попробуйте добавить в свой рацион больше продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, в том числе овощей, орехов, фруктов и морепродуктов.

Употребляйте также больше витамина С, ведь он способствует выработке коллагена, который очень важен для здоровой кожи.

Пейте больше воды

Это может показаться достаточно очевидным советом, но все же не забывайте о том, насколько употребление воды важно для вашей кожи. Правильное увлажнение поможет избежать не только многочисленных проблем со здоровьем, но и сухости и шелушения кожи.



Гидратация очень важна для организма / Фото Pexels

Защита от солнца

Вам может показаться, что осенью, когда солнце уже не светит так ярко, можно прекратить воспользоваться противосолневым кремом, но это не так. Даже в облачную погоду ультрафиолетовые лучи могут навредить вашей коже, поэтому убедитесь, что выбрали хороший противосолнцевой крем из SPF и используйте его регулярно.

Особенно важно это делать, если вы планируете проводить много времени на открытом воздухе.

Уход за кожей

Не стоит забывать и о базовом уходе за кожей, ведь без него все остальные шаги не дадут желаемого результата. Убедитесь, что вы очищаете, увлажняете и защищаете лицо – это основные шаги, которые помогут сохранить его увлажненным и свежим.

Здоровый сон

Оказывается, сон крайне важен не только для вашего здоровья и самочувствия, но и состояния кожи, ведь недосып может привести к стрессу и появлению сухости или прыщей.

Если у вас проблемы с засыпанием, попробуйте релаксационные техники, в частности йогу или медитацию. Это поможет снизить уровень стресса и улучшить свой ночной отдых.

Уменьшите уровень стресса

Одна из неожиданных вещей, влияющая на ваш внешний вид – это стресс. Если вы слишком сильно напряжены, это может вызвать сыпь и раздражение. Убедитесь, что создали для себя комфортную среду, где вы можете чувствовать себя спокойно и спокойно.



Напряжение может испортить кожу / Фото Pexels

Обратитесь к специалисту

Если, несмотря на все ваши попытки улучшить состояние кожи, на ней все еще остаются сыпи или она выглядит нездорово, обратитесь к своему семейному врачу или запишитесь к дерматологу, ведь проблема может оказаться серьезнее, чем вы представляли.