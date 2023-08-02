Зберегти шкіру молодою і пружною дуже легко: 5 порад

Для того, щоб затримати молодість на кілька зайвих років, необов'язково вдаватися до дороговартісних косметичних процедур. Достатньо буде додати кілька звичок до вашої щоденної рутини.

Старіння – природний процес, і тілесних змін на кшталт сивини у волоссі чи зморшок на обличчі не варто боятися. Втім, ви можете зосередитися на підтримці свого здоров'я, і тоді ці процеси почнуться значно пізніше.

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Кидайте курити

Так, ця порада може видатися дещо банальною, адже про згубний вплив куріння на легені та загальний стан здоров'я відомо вже давно. Втім, впливає тютюн і на вашу зовнішність.

Зокрема, ця звичка може спричинити:

передчасне старіння шкіри;

пожовтіння зубів;

зморшки;

підвищений ризик виникнення псоріазу.

Та окрім проблем зі шкірою, через куріння ви наражаєте себе на вищу ймовірність розвитку деяких видів раку.

Куріння збільшує кількість зморшок через рухи обличчя, а також має судинозвужувальну дію, що означає, що воно пригнічує кровообіг,

– поділився доктор Девід Столл.

Добре висипайтеся

Чимало людей нехтують нічним сном і намагаються компенсувати його вживанням кофеїну, проте такий підхід у довготривалій перспективі може серйозно вплинути не тільки на ваше здоров'я, але й на швидкість старіння.



Сон необхідний для збереження хорошої шкіри / Фото Pexels ​

Окрім того, недостатній сон може призвести до цілої низки хвороб, таких як гіпертонія, тривога, депресія, деменція та навіть рак.

Якщо ви маєте проблеми зі сном, подумайте про те, як ви можете покращити свою гігієну сну. Прослідкуйте, щоб у кімнаті, де ви спите, було темно, тихо та прохолодно. Не забудьте відкласти усі електронні пристрої щонайменше за годину до того, як ви лягатимете спати.

Не забувайте про фізичні тренування

Певно, ви вже знаєте про важливість спорту для підтримання здоров'я. Проте для багатьох людей дуже важко зробити його постійним ритуалом та не відмовлятися від занять з часом.

Спробуйте знайти ті фізичні вправи, що вам подобатимуться, і так ви зможете займатися регулярніше та продуктивніше. А постійні заняття спортом позитивно впливають не тільки на здоров'я кісток, але й мозку. З віком вони покращать ваші навички до навчання та мислення.



Заняття спортом покращать роботу мозку / Фото Pexels ​

Їжте менше солі

Якщо ви часом після їди відчуваєте себе дуже важкими та "роздутими", ймовірно, це відбувається через те, що ваші страви містили занадто багато натрію. Він змушує тіло затримувати воду та може спричинити набряки на обличчі.

Для того, щоб уникнути цих неприємних наслідків, спробуйте замість солі використовувати інші підсилювачі смаку, наприклад, часник, лимонний сік чи свіжі трави. Дієта з низьким вмістом натрію знизить ваш кров'яний тиск та покращить загальний вигляд лиця.

Пийте більше води

Питна вода може бути набагато кориснішою, ніж ви можете собі взагалі уявити. Вона не тільки допомагає виводити токсини з організму, але й змащує суглоби та переносить поживні речовини та кисень до клітин.

Особливо багато води потрібно пити тим людям, які проживають у спекотному та вологому кліматі, адже він може викликати проблеми з травленням та спричинити лихоманку, а вода допоможе впоратися з цими проблемами.

Якщо ви не п'єте достатньо води щодня, спробуйте носити з собою пляшку, а під час кожного прийому їжі наливайте собі хоча б одну склянку.