Теплий душ після довгого робочого дня здається просто ідеальним. Але, можливо, настав час замінити його холодним, адже тільки так ви отримаєте максимальну користь від цієї процедури.

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Чим корисний холодний душ

Душ вважається холодним, коли його температура не перевищує 16 градусів за Цельсієм. Звісно, ви не зможете поніжитися під такою водою, проте саме вона допоможе вам оздоровитися.

Коли ви приймаєте гарячий душ, пори шкіри розкриваються, але холодна вода може стягнути їх та зберегти природні жири у шкірі та волоссі. Тож особливо корисним прохолодний душ буде для тих, хто має суху шкіру чи стурбовані ламкістю локонів.

Ви будете здивовані, та холодна вода стимулює і вироблення деяких гормонів – зокрема норадреналіну та бета-ендорфінів. І під час холодного душу від нервових закінчень до мозку надсилаються електричні імпульси, а ця хімічна реакція може мати антидепресивну дію.



Холодний душ допоможе почуватися більш щасливими / Фото Pexels

Окрім того, купання у холодній воді може вберегти вас від застуд та зробити більш стійкими до багатьох хвороб. Допоможе така звичка й людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів; у холодній воді ваше тіло щосили намагатиметься зберегти тепло, а це прискорить метаболізм та допоможе схуднути. Втім, пам'ятайте, що досягти бажаного результату не вдасться без фізичних тренувань та збалансованого харчування.

Коли людське тіло відчуває холодну воду, воно автоматично "перемикається" в режим виживання та реагує збільшенням частоти серцевих скорочень. Холодний душ може допомогти вашому серцю працювати ефективніше та покращити кровообіг у тілі.

З часом це приведе до того, що шкіра очиститься від неприємних плям та виглядатиме набагато здоровішою.