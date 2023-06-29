Пийте це щодня, аби покращити роботу кишківника

Робота нашого кишківника – це не лише про гарне травлення, але й здорове тіло та організм. Саме тому важливо дбати про його стан та сприяти покращенням.

Цікаво, що шлунок дорослої людини може вмістити близько 1,5 літра рідини та їжі. Аби перетравити всі надходження, знадобиться допомога корисних напоїв, а точніше їхніх складників.

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Які напої покращують роботу кишківника

Здоровий кишківник

Головне завдання шлунково-кишкового тракту – забезпечити ефективне поглинання їжі та підтримувати баланс корисних мікроорганізмів. Саме така система травлення вважається здоровою. Зокрема звертати увагу варто на регулярність випорожнення, наявність травного дискомфорту та стан імунної системи. Саме ці критерії допоможуть виявити та ліквідувати проблеми з кишківником, які виникають через відсутність потрібної мікрофлори чи запалення.

До того ж чимало людей стикається з куди неприємнішими наслідками: розладами травлення, здуттям чи надмірним газоутворенням. Полегшити ці симптоми або ж і взагалі позбавити вас проблеми допоможуть ферментовані напої.

Ферментація – це природний процес, коли мікроорганізми, зокрема дріжджі або бактерії, перетворюють цукор в інші сполуки, такі як спирт, кислоти або гази. Внаслідок таких змін напій отримує унікальний смак, текстуру та додаткові переваги для здоров'я.

Комбуча



Що випити, аби покращити кишківник / Фото Pexels

Комбуча – це власне і суперкорисний ферментований чайний напій, який сьогодні можна знайти на полицях чи не кожного супермаркету. Вона містить живі мікроби, що чудово доповнюють мікрофлору кишківника.

Комбуча з супермаркету зазвичай пастеризована, що знищує природні мікроби, сприятливі для кишківника. Купуючи чайний гриб, шукайте бренди, які додають живі мікроби або пробіотики після пастеризації, щоб ви могли отримати переваги для кишківника. Ви можете знайти потрібну інформацію на етикетці,

– попереджає експерта зі схуднення Кім Ліндсі.